Benjámin Netanjahu javaslatára közös, terrorizmus elleni munkacsoport jön létre a visegrádi négyek (V4) országaival – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Budapesten a V4-es országok és Izrael kormányfőjének tanácskozását követően. A magyar kormányfő azt is közölte: kidolgozzák egy közös munkacsoport felállítását a technológiai kooperáció elősegítése érdekében. Az izraeli miniszterelnök meghívta a V4 kormányfőit Izraelbe, azt a felek elfogadták – tudatta Orbán Viktor, aki egyúttal azt is sürgette, hogy Izrael és az Európai Unió kapcsolatát az észszerűség jellemezze, s bírálat helyett az együttműködés előtt nyissák ki a kaput.