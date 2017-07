Benjámin Netanjahu javaslatára közös, terrorizmus elleni munkacsoport jön létre a visegrádi négyek (V4) országaival – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Budapesten a V4-es országok és Izrael kormányfőjének tanácskozását követően. A magyar kormányfő azt is közölte: kidolgozzák egy közös munkacsoport felállítását a technológiai kooperáció elősegítése érdekében. Az izraeli miniszterelnök meghívta a V4 kormányfőit Izraelbe, azt a felek elfogadták – tudatta Orbán Viktor, aki egyúttal azt is sürgette, hogy Izrael és az Európai Unió kapcsolatát az észszerűség jellemezze, s bírálat helyett az együttműködés előtt nyissák ki a kaput.

Orbán hangsúlyozta: a visegrádi országok javasolni fogják az uniónak, hogy értékelje azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Izrael tesz a térség stabilitása érdekében, mindaz ugyanis európai érdek is, hisz véd az újabb és újabb migránsinvázió ellen. A magyar kormányfő emlékeztetett: a visegrádiak osztják Izrael álláspontját, hogy minden nemzet szempontjából kulcsfontosságú a külső határvédelem. Hozzátette: az emberek ellenőrzés nélküli szabad áramlása terrorkockázatot jelent. Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy a V4-ek különmegbeszélésén döntöttek arról: levelet intéznek Olaszország miniszterelnökéhez. A visegrádi országok és Izrael miniszterelnökének első közös találkozóját követő sajtótájékoztató zárásaként a magyar miniszterelnök kijelentette: ha az Európai Unió nem működik együtt Izraellel, akkor saját magát bünteti, ezért a kapcsolatokat a higgadt észszerűség irányába kell terelni.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök arról beszélt, hogy a terrorizmus elleni harcban és az innováció területén az együttműködés Izraellel Európa és a visegrádi országok érdekét szolgálja. Az első terület a múlt erői elleni harcot jelenti, a másik pedig egy jobb és virágzóbb jövő biztosítását – magyarázta. A kormányfő nagyrabecsülését fejezte ki a V4-es országok Izraellel kapcsolatos álláspontja miatt. Mint mondta, nagyon gyakran bírálják Izraelt Európából. „Holott Izrael az egyetlen demokrácia a Közel-Keleten, ebben a régióban az egyetlen ország, ahol a keresztények biztonságban vannak, sőt, közösségeik nemcsak túlélnek, hanem növekednek is itt. Izrael az európai és a nyugati értékek bástyája a régióban” – közölte. Hangsúlyozta: itt az ideje, hogy újrafogalmazzák a kapcsolatokat Izrael és az Európai Unió között. Megjegyezte: nagy megtiszteltetés, hogy első izraeli miniszterelnökként vehet részt a V4 csúcstalálkozóján, ez nagy lehetőséget is jelent. Benjámin Netanjahu megerősítette: meghívta kollégáit országába, hogy a következő hasonló csúcstalálkozóra Izraelben kerüljön sor.

Robert Fico szlovák kormányfő bejelentette: felhatalmazást kapott a visegrádi országoktól, hogy jövő csütörtökön az élelmiszerek kettős minőségéről tárgyaljon Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével. Úgy vélte, a V4-es országok polgárai az élelmiszerek kettős minősége miatt másodosztályú uniós állampolgárnak érzik magukat, sértésként élik meg a helyzetet, és mindez növeli a bizalmatlanságukat. Azt mondta, remélhetőleg az EU olyan jogszabályokat fogad el, amelyek orvosolják ezt a helyzetet. Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök a termékminőséggel kapcsolatban azt közölte: a V4-ek európai szinten szeretnék megváltoztatni a szabályozást. „Nem akarjuk, hogy a beszállítók azonos termékeket más minőségben értékesítsenek az egyes tagállamokban” – hangoztatta, üdvözölve, hogy tárgyalópartnerei egyetértettek a kérdésben. Mint mondta, a problémát úgy kívánják megoldani, hogy ne gördítsenek akadályt a közös piac működése elé. Beata Szydlo lengyel kormányfő az élelmiszer-minőség mellett fontos témaként hivatkozott arra, hogy a V4 közös tárgyalásokba bocsátkozik a kiküldött munkavállalók ügyében, s közös támogató levelet fogalmaztak meg az olasz miniszterelnöknek a mediterrán térségben jelentkező migránsválsággal összefüggésben. Kiemelte: precedens nélküli az Izraellel kiegészült V4-es találkozó.



Új fejezet

Minden politikai akadály elhárult a magyar–izraeli gazdasági együttműködés útjából – mondta Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Budapesten a magyar–izraeli üzleti fórumon tartott záróbeszédében. Kiemelte: azért találkoztak, hogy a két ország és nemzet történetében új fejezetet nyissanak, megbeszéléseik a jövőről szóltak. Az izraeli–magyar gazdasági kapcsolatokról elmondta: Izrael a harmadik legfontosabb befektető Magyarországon, 2014 végén 11 milliárd dollár volt az izraeli befektetések értéke, az összes magyarországi külföldi tőkebefektetés 12 százaléka. 172 izraeli vállalat 4570 dolgozónak ad munkát Magyarországon, Izrael fontos része a magyar gazdaságnak – húzta alá. A két ország közötti kereskedelmi forgalom 2016-ban 525 millió dollár volt, ami 2010-hez képest 12 százalékos növekedés. Benjámin Netanjahu hangsúlyozta: Izrael és Magyarország kormánya minden segítséget megad ahhoz, hogy a két ország cégei sikeresen együttműködjenek. Kijelentette, hogy Magyarország iránt természetes az izraeli vonzódás.