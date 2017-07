A regensburgi egyházmegye vezetése által elrendelt független, külső vizsgálat megállapította, hogy a kórus mellett előkészítő iskolát, bentlakásos általános iskolát és zenei gimnáziumot működtető oktatási és zenei egyházi intézményben a második világháború óta nagy valószínűséggel 547 egykori diákot ért bántalmazás, és köztük 67 diák volt szexuális bántalmazás áldozata. A feltárt cselekményekért nagy valószínűséggel 49 személy felelős, köztük 45-en kizárólag testi, 9-en kizárólag szexuális bántalmazást követtek el. Az esetek többsége ugyan a hatvanas és a hetvenes években történt, de nagy valószínűséggel még a kilencvenes évek elején is előfordultak gyermekek sérelmére elkövetett erőszakos cselekmények.

A vizsgált időszakban néhány kivételtől eltekintve valamennyi feltárt cselekmény bűncselekménynek számított. A fizikai erőszak mellett a pszichikai, lelki erőszak formái is előfordultak. Az áldozatok közül sokan még ma is szenvednek a sérelmükre elkövetett bűncselekményektől lelki trauma formájában – áll az intézmény honlapjáról is elérhető jelentésben. A cselekmények hátterében egyéni indítékok mellett intézményi indítékok is jelen voltak. Az erőszak alkalmazásának célja intézményi szempontból a gyermekek akaratának megtörése volt a maximális fegyelem és a teljesítőképesség biztosítása érdekében.

A több mint ezer éve, 975-ben alapított intézmény oktatási, nevelési rendszere a vizsgált időszakban teljes egészében a zenei csúcsteljesítmény és ezzel a siker szolgálatában állt. Az elszigetelés és a kommunikáció megtagadásának csaknem tökélyre fejlesztett rendszere pedig megakadályozta, hogy a visszaélésekről kijussanak információk az intézmény falai közül – állapították meg a jelentésben.

Az esetek feltárásának és az elkövetők felelősségre vonásának ügyét egészen 2010-ig az érdektelenség jellemezte a vezetés részéről, az intézmény tekintélyének védelmében elmulasztották a bejelentett esetek feltárását. A regensburgi egyházmegye 2010 tavaszán fogott hozzá a történtek feldolgozásához, de a vállalkozás egy sor stratégiai, szervezési és kommunikációs hiba miatt nem felelt meg az áldozatok és az egyházmegye által támasztott elvárásoknak. A többi között ezért döntöttek úgy 2015-ben, hogy külső, független szakértők folytassanak vizsgálatot – áll a jelentésben, amely szerint a munka célja a feltárás mellett a feldolgozás az áldozatok bevonásával és a jóvátétel. Hozzátették: az intézményben időközben megszüntették a visszaéléseket ösztönző szervezeti, működési hibákat, korszerű pedagógiai módszerekkel dolgoznak, és célzott prevenciós eljárásokkal igyekeznek elkerülni az esetek megismétlődését.