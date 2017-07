A szervezőcsapat egy része tegnap a városháza dísztermében a rendezvény részleteit ismertette. Bokor Tibor polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a települést 610 évvel ezelőtt említették először írásos dokumentumban, és 590 éve annak, hogy Luxemburgi Zsigmond király városi rangra emelte, amit az idei sokadalomban figyelembe vesznek. Azt is közölte, hogy egyezség szerint Mezőkövesd testvérváros és Kézdivásárhely felváltva mutatkozik be, idén a mezőkövesdiek érkeznek a céhes városba, színpadi, vásári és gasztronómiai programokkal kapcsolódnak be a sokadalomba.Az esemény központi helyszíne a Gábor Áron tér marad, a pityókafesztivált pedig a Molnár Józsiás parkban tartják meg, és a Borudvarban is számos program várja az érdeklődőket. Az ernyős sétány idén sem marad el, hiszen tavaly ott készült a legtöbb fotó (felvételünkön).A városnapok legvártabb momentuma minden évben az esti koncert – mondotta Ménessy Kinga Kitty sajtóreferens –, péntek délután a hivatalos megnyitón a Tanulók Klubja fúvószenekara és mazsorettcsoportjai lépnek fel, majd Vikidál Gyula és a Mobilmánia, valamint a Karthago együttes koncertezik. Szombaton a helybeli The Crazy Plumbers, majd a Napoleon Boulevard és az Intim Torna Illegál együttes lép fel, vasárnap a helybeli Ego Sum, majd Vastag Csaba és zenekara koncertezik. A városnapokat a Magna Cum Laude zenekar zárja. Az augusztus 24-i megnyitón a Városi Színház Ray Cooney: Ketten a neten című nagy sikerű vígjátékát mutatja be.A gyermekváros programjait idén is a gyulafehérvári Caritas Kovászna megyei kirendeltsége bonyolítja le mintegy hatvan önkéntes közreműködésével a Gábor Áron téri parkban, ahol idén is ezer gyermekre számítanak – tudtuk meg Hubbes Kingától, a Caritas megyei kirendeltségének munkatársától.A városnapok megszervezésébe az Incze László Céhtörténeti Múzeum is bekapcsolódott, augusztus 25-én 17 órától az időszakos kiállítóteremben megnyílik a csíkszeredai Xantus Géza festőművész tárlata. 26-án 10 és 12 óra között Kézdivásárhely – az 590 éves város címmel várostörténeti konferenciára kerül sor – mondotta Dimény Erika, a múzeum munkatársa. Szöllősi Tamás, a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet vezetője az általuk szervezett programokat ismertette, amelyeket a Zöld Nap Egyesülettel, a Háromszéki Ifjúsági Tanáccsal, a Magyar Ifjúsági Értekezlettel, a Kovakővel és a CsomoPonttal valósítanak meg. Az Urbanizé csapata az ifjúság éjszakai szórakoztatásáról gondoskodik. Hodor Levente és Máthé Zoltán arról beszélt, hogy a legfontosabb változás a helyszín, idén nem a Vigadó hátsó udvarán, hanem a Molnár Józsiás parkban állítják fel a nagy méretű sátrat, ahol angol, magyarországi és helybeli előadók lépnek majd fel. Az utcai muzsika idén sem marad el, szombaton és vasárnap délután egy marosvásárhelyi, két sepsiszentgyörgyi és két kézdivásárhelyi zenekar egymást váltva fog muzsikálni több helyszínen.A sokadalom végleges programja augusztus elején kerül fel az oszisokadalom.ro honlapra.