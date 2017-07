Persze hiba lenne messzemenő következtetéseket levonni a rövid elnöki vizitből és Klaus Iohannis meglehetősen visszafogott, semmitmondó, barátságosnak sem igen nevezhető nyilatkozataiból, hiszen csak később derülhet ki, hoz-e érdemi változást a székelyföldi magyarság helyzetében, vagy csak kampánycélú vizitről van szó. Az viszont már most egyértelműen látszik, hogy a román elnök gesztusa hozhat kedvező elmozdulást az államközi kapcsolatokban, márpedig ez utóbbi viszony mindig visszahat az itt élő magyarság sorsára.

S hogy mire alapozzuk e bizakodást? Hát éppen a Tusványoson elhangzott kijelentésekre. Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese és Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke is elismerőleg szólt Klaus Iohannis látogatásáról – jelezve, üzenve Bukarestbe: Magyarország értékeli azt, Budapest nyitott az elmúlt pár évben igencsak fagyossá vált román–magyar államközi kapcsolat felélesztésére. Ha pedig Iohannis látogatása hozzájárulhat az államközi viszony rendezéséhez, akkor már tényleg geopolitikai dimenzióról beszélhetünk. Donald Trump és politikája nem véletlenül az egyik kiemelt témája a tusványosi szellemi műhelynek, hiszen az amerikai elnök legutóbbi varsói látogatásán meglehetősen egyértelműen jelezte: az Egyesült Államok számára fontos a kelet-közép-európai térség stabilitása, és fontos szövetségesek a régió államai. Annál is inkább, hogy Európa nyugati felében sok állami vezető ferde szemmel néz Donald Trumpra, és szemmel láthatóan nehezen nyelik le, hogy őt választották Amerika élére. Felértékelődik tehát Közép- és Kelet-Európa szerepe, ezért Amerika számára még fontosabbá válik e régió stabilitása. Ebben a helyzetben pedig, amikor a térség államai együttműködésre vannak ítélve, az Egyesült Államok stratégiai partnerségével büszkélkedő Románia számára is fontossá válhat a magyarkérdés. Ezt a geopolitikai értelmezést látszik erősíteni, hogy Iohannis amerikai útja után döntött a székelyföldi kiszállás mellett, de akár az is, hogy éppen Tusványos előtt egy nappal látogatott ide. Akkor tehát, amikor a magyar kormány – kis túlzással – „leköltözik” Tusnádfürdőre, oda, ahol a Kárpát-medencei magyarság legfőbb vezetői tanácskoznak.

Végre kedvezőbb lenne a csillagok állása? Vagy egyszerűen csak belemagyarázunk mindenfélét egy egyszerű kampánycélú megnyilvánulásba? Később minden bizonnyal elválik.