A jelenlegi szemétlerakók több szempontból sem megfelelőek a város és lakói számára. Egyrészt rontják a városképet, másrészt fertőzésveszélyt jelentenek. Nem titok, hogy a kukázást is próbálják meggátolni az újabb befektetéssel – mondta el érdeklődésünkre Jeszenovics Károly alpolgármester.

Az új szeméttárolók a szelektív hulladékgyűjtést szolgálják – betonalapra építik, körbezárják és befedik –, ez a szemételhordási díj csökkentését is eredményezheti, ugyanis a szelektíven gyűjtött háztartási hulladék esetében nem rónak fel környezetszennyezési többletadót a hulladéktárolóknál – magyarázta a városvezető.

Az új hulladékgyűjtőket olyan fontos városrészeken állítják fel, mint az Aurel Vlai­cu, Testvériség utca, a IX-es tömbház környéke, a Barátság utca, ahol jelenleg is találhatóak kukák. Sajnos, ezek tartalmát a kukázók átnézik, ennek következtében szétszórják, fertőző gócot teremtve a környék lakóinak – értékelte az alpolgármester.