„Azt remélem, Klaus Johannis nemcsak társadalmi színjátékot játszani jött hozzánk, hanem a társadalmi béke megteremtésének elkezdése érdekében” – mondotta. A néppárti politikus örömét fejezte ki, hogy a találkozón szót kapó elöljárók nem mellébeszéltek, hanem kimondták: közösségünknek fáj, hogy az állam velünk szemben kettős mércét használ, nem ugyanazok a jogok illetnek meg, mint a többségi nemzet tagjait, érezhető, hogy az országnak sokadrangú állampolgárai vagyunk.

Benedek úgy véli, a találkozón minduntalan a Szilágyi Zsolt EMNP-elnök nyílt levelében felvetettek köszöntek vissza: a felszólalók azok eszmeiségét közvetítették, és azokra válaszolt Klaus Johannis államfő is. „A szövetségi elnökség tagja, Korodi Attila néhány hete még arról beszélt, nincs szükségünk területi autonómiára, s nincs is előkészítve azt megalapozó törvénytervezet. Örvendek, hogy most a székelyföldi RMDSZ-esek nem csak panaszkodtak, hogy gazdaságilag háttérbe szorítanak, és az infrastrukturális beruházások elkerülnek, hanem köntörfalazás nélkül megfogalmazták: számunkra nincs más járható út, mint a teljes körű önrendelkezés megvalósítása” – mondotta.