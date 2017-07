A két csapat az elmúlt idényben már találkozott egymással a másodosztályban, ahol a sepsiszentgyörgyi odavágóban gól nélküli döntetlent játszottak, a bukaresti visszavágóban pedig 3–1-re győzött a Juventus. Mindkét együttes vereséggel mutatkozott be az élvonalban: az 1. fordulóban a Sepsi OSK 1–0 arányú vereséget szenvedett az Astra Girgiu vendégeként, míg a Daniel Oprița által irányított bukarestiek hazai pályán 3–0 arányban kikaptak a Bukaresti Dinamo alakulatától. A szentgyörgyiek egy mérkőzés után a rangsor 10. helyén állnak, míg a Juventus sereghajtóként, vagyis a 14. helyen várja az újoncok összecsapását. Mindkét csapatnak nagy szüksége van a három pontra, és egy győzelem a folytatásban morális segítséget is nyújthat.

„Az első fordulóban elkövetett hibáinkból tanultunk, teljes erőbedobással készültünk a következő mérkőzésre. A Juventus elleni meccs más lesz, mint az előző idényben, hiszen egy szinttel feljebb léptünk, mindkét együttes erősített a nyáron, viszont a három pontot szeretnénk begyűjteni. Minden meccs előtt nyomás van a csapaton, és attól függetlenül, ki ellen játszunk, mindig azzal a céllal lépünk pályára, hogy pontokat szerezzünk” – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón Valentin Suciu vezetőedző.

A sajtótájékoztatón még jelen volt a középpályás Issa Thiaw és a középhátvéd Cristian Oroș. Előbbi közölte, minden mérkőzésen teljes erőbedobással játszanak, és ha egyénileg jól teljesítenek, akkor a csapat is előreléphet, a sikerek sem váratnak magukra. Utóbbi a csapattársai kvalitásait méltatta, szerinte a hangulat és az összetartás garantálja a sikert.

A Sepsi OSK szurkolói jegyet válthatnak a Juventus elleni mérkőzésre az MSC Stadion jegypénztárában ma 12 és 17.30 óra között, illetve a Tineretului Stadionban 16 óra után. A jegyárak az ülőhelyek függvényé­ben változnak: a legolcsóbb 10, a legdrágább pedig 100 lej.

A 2. forduló további mérkőzései: * ma Temesvári Poli–FCSB ( 21 óra) * szombaton Craiova–Concordia Chiajna (18.30 óra), Kolozsvári CFR–FC Viitorul (21 óra) * vasárnap Jászvásári Poli–Medgyesi Gázmetán (18.30 óra), Bukaresti Dinamo–FC Botoșani (21 óra) * hétfőn FC Voluntari–Astra Giurgiu (21 óra). A mérkőzéseket a DigiSport, a Dolce Sport és a Look élőben közvetíti. (miska)