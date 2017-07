Nagy volt a boldogságunk, amikor megkaptuk az örömhírt: a Boldogságóra programban nyújtott kiváló teljesítményünkért a Jobb Veled a Világ Alapítvány a magyarországi Parádfürdőn szervezett táborozásban részesíti osztályunkat. Mivel osztályunk minden diákja nem tudott eljönni, a fennmaradt szabad helyekre meghívtuk az 5. C osztályt és Kovács Tünde osztályfőnököt. Így osztályközösségünk ismételten megtapasztalhatta, hogy csak akkor lehetünk igazán boldogok, ha másokkal is megosztjuk az örömünket.

Az ötnapos táborozás során számtalan élményben és boldogságforrásban volt részünk: az együttműködést elősegítő, személyiségfejlesztő, csapatépítő foglalkozásokon kívül sportprogramokon és kadettversenyen vehettünk részt, valamint olyan közösségi programokat szerveztek nekik, mint a kincskeresés, tábortűz, éjszakai túra, karaoke, így számos élménnyel és emlékkel gazdagodhattunk.

A tábori programok mellett megismerhettük a környék nevezetességeit is, ellátogattunk a parádfürdői Kocsimúzeumba és Lovardába, elgyalogoltunk a parádfürdői vízeséshez és az Ilona-forráshoz, élvezhettük az egri élménypark és termálfürdő nyújtotta kikapcsolódást is. Ugyancsak felejthetetlen marad az európai motokrosszversenybe nyert betekintés is, ami épp akkor zajlott Parádfürdőn.

Mivel a vakációs olvasmányok között a Légy jó mindhalálig és az Egri csillagok is megtalálható, kedvcsinálóként ellátogattunk a debreceni Református Kollégiumba és az egri várba is. Köszönjük a lehetőséget a Jobb Veled a Világ Alapítvány kuratóriumának, és a Capitaly szállítóvállaltnak, amely megbízható szolgálatával lehetővé tette biztonságos utazásunkat.



Dr. Kinda Eleonóra osztályfőnök