A cél az anyaországi és a sepsiszentgyörgyi tanulók megismertetése a háromszéki mesékkel, mondákkal és legendákkal, ezáltal segíteni és közelebb hozni egymáshoz a két testvériskola tanulóit, és elmélyíteni a már meglévő kapcsolatokat. Az élményszerű programokat Kustán Tünde, Kovács Sándor, Pelle József és Kátai Zsuzsánna tanár vezette.

Főhadiszállásunk Csomakőrösön volt, az első napot ott is töltöttük. A helyszínnel való ismerkedés után Dancs Attiláné Annuska néni jóvoltából a gyermekek megismerkedhettek a rezgőnyárfa alapanyagú kalap készítésének rejtelmeivel, majd ellátogathattak a csomakőrösi református templomba és a felújított Kőrösi Csoma Sándor Emlékházba, ahol Bende Tamás helybéli lelkipásztor tartott élményszerű bemutatót. Délután legendákat hallgattak a tanulók, majd csoportmunkában rajzoltak illusztrációkat a hallottakhoz. A következő napon egy megyei körúton meg is látogatták a legendák helyszíneit: Kovásznán a Pokolsárt és a Bene-mofettát, Kézdivásárhelyen az Incze László Céhtörténeti Múzeumot, ahol Dimény Erika muzeológus gyermekközpontú tárlatbemutatója után a népviseletbe öltöztetett babák gyűjteményét csodálhatták meg. A Gyűjtemények Háza következett, ahol Beke Ernő bácsinak köszönhetően ugyancsak értékes előadásban volt részük. Az idő repült, és a csapat a felsőcsernátoni Ika-várhoz vonult, amely nagyon sok tanulóra saját bevallása szerint rendkívüli hatással volt. Innen az út Dózsa György szülőfalujába, Dálnokba, a parasztvezér szobrához vezetett, végül a Rétyi Nyír érintésével fordult hazafelé a társaság.

A következő napon Zágonban Mikes Kelemen és Kiss Manyi emlékével ismerkedhettek a tanulók, majd a brassói állatkertet tekintették meg, ahol nagyon sok különleges állat él. A központi játszótéren eltöltött óra után az óvárost járták be: a várfal mellett haladva a Fehér- és Fekete-torony, Graft-bástya, a reneszánsz kori Katalin kapu, a Bolgárszegi kapu és a Cérna utca érintésével értek a Fekete-templomhoz; uzsonnájukat a Kapu utcában fogyasztották el. Közben kisütött a nap, így a kalandpark helyett a sepsiszentgyörgyi strandra vezetett az út, a gyermekek nagy örömére. Nagyon kellemesen telt az idő délutánig, a fogadó gyermekek szüleivel való találkozásig, majd háromórás szabad program következett.

A tábor zárómomentuma a legendákhoz fűződő vetélkedő értékelése és az oklevelek átadása volt. Minden részt vevő diák emléklapot, a kecskemétiek pedig Sepsiszentgyörgyre emlékeztető könyvajándékot vehettek át. Minden résztvevőnek köszönjük a jelenlétet. Köszönjük annak a lehetőségét, hogy egyéniségeket ismerhettünk meg, és azt, hogy megosztották velünk érzéseiket, hogy együtt örülhettünk és élvezhettük a tábor örömeit. Ugyanakkor köszönjük a támogatást a szülőknek és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának.

Véget ért egy izgalmas tábor tele élményekkel és új barátságokkal, reméljük, hogy jövőre ismét együtt nyaralhatunk, akkor már az anyaországban, Kecskeméten.

Kátai Zsuzsánna és Kustán Tünde