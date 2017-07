A kabinet döntését Mihai Tudose miniszterelnök jelentette be, aki közölte: az utóbbi időben túl sok személyt alkalmaznak a központi közigazgatásban a különböző intézmények, aminek véget kell vetni. Leszögezte: senkit nem fognak elbocsátani, hanem felmérik az intézmények valós humánerőforrás-igényét, és megpróbálják hatékonyabbá tenni működésüket, hogy a rendelkezésükre álló emberállománnyal is tudják ellátni feladataikat. Az állások befagyasztása nem érvényes az oktatásban és az egészségügyben. A kormány augusztus 1-jétől az adótörvénykönyvet is módosította. Így azok a vállalkozók, akik részmunkaidőben foglalkoztatnak alkalmazottakat, több társadalombiztosítási járulékot fizetnek majd, mert augusztustól az 1450 lej bruttó minimálbér alapján számolják ki az államkasszába befizetendő járulékokat. A törvény hatálya alól kivételt képeznek azok a vállalkozók, akik diákokat vagy maximum 26 éves egyetemi hallgatókat, legfeljebb 18 éves inasokat, fogyatékosokat vagy nyugdíjasokat foglalkoztatnak pár órában. Mihai Tudose szerint a részmunkaidős alkalmazást sok vállalkozó adócsalásra használja.