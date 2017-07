És jó lehetőség, hogy erdélyi, székelyföldi magyar fiatalok – hiszen Tusványos egyben diáktábor is – a közélet kérdései mellett a Fa Nándoréhoz hasonló életpályával, személettel is ismerkedhetnek. Tusványos azért válhatott székelyföldi márkanévvé, mert a politikai és a társadalmi kérdések mellett számos más szakterületre, szellemi mezsgyére nyújt bepillantást. Nem csak a koncert és a szórakozás e helyszín sajátossága, nem csak a nemzetpolitika dilemmáira keresik a választ az előadók, nem csupán azt hallhatják a közélettől többnyire idegenkedő fiatalok, hogy egy Kárpát-medencei magyar polgármesternek nem elég településgazdának lennie, hanem vízióval rendelkező közösségépítővé kell válnia. A résztvevők nemcsak azzal a lehangoló állítással szembesülhetnek, miszerint a romániai politika nem más, mint az államból élés karrierje, hanem rápillanthatnak a művészet, a tudomány és akár a sport időszerű kérdéseire is. Ha például egy fiatal diákot ma éppen a szomszédos Csomád-hegytömb, az egykori tűzhányó kérdése érdekelne, hát meghallgathatja a téma vulkanológus ismerőjét. És szerencsére tucatjával sorolhatók a hasonló példák.

Ezért is nevezheti Tusványost „a szabadegyetemek szabadegyetemének” a tábor egyik alapítója, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Mert nem csupán a politika irányába tereli az érdeklődőket, nem kizárólagosan politikusokra építi a tábort – ez különben kockázatos is lenne –, hanem számtalan színfoltot kínál, bepillantást különféle szakterületekbe. Mi lehet ennél hasznosabb helyüket, jövőjüket kereső fiatalok, vakációzó diákok számára?

Tusványos a kíváncsiak, nyitott gondolkodásúak számára szinte egyedi lehetőséget jelent, azt a helyszínt, ahol mérlegelni lehet. Tusványos a kíváncsiak oázisa. Hogy erdélyi, székelyföldi, háromszéki – sepsiszentgyörgyi, kőröspataki, oltszemi, bodoki, málnási, sepsibükszádi stb. – fiatalok mennyire élnek e lehetőséggel, rajtuk múlik. Illetve azon is, hogy iskoláikból, otthonaikból kapnak-e elegendő bátorítást arra, hogy idejüket próbálják tartalmasan tölteni, hiszen a vakáció nem csak pihenést, lazítást, koncertet jelent, hanem jó alkalom a világgal való ismerkedésre is. A csupán kőhajításnyira lévő Tusványos ezt a célt is szolgálja, s íme, a szokványos politikai, társadalmi és kulturális felvetések mellett arra is lehetőséget teremt, hogy a táborlakók, vállvetve Fa Nándorral, megkíséreljék meghatározni, hogy mégis mi lehetne az öröm mértékegysége...