A fejlesztési minisztériumon keresztül a 2017–2020-as időszakban Kovászna megye 392 millió lejt, ebből pedig Erdővidék 48,18 millió lejt kap. A kisrégióban a legtöbb pénz Barótra érkezik, de jut Vargyasnak, Bardocnak, Baconnak és Bölönnek is, Nagyajta viszont kimaradt.

A baróti beruházások közül a legjelentősebb összeg, tizenhárom millió lej a közel harminc esztendeje épülő középiskola befejezésére érkezik. A közigazgatásilag a városhoz tartozó Felsőrákos vízhálózatának kiépítésére 3,82 millió lejt, a véczeri emlékműtől a falun keresztül Vargyas határáig tartó útszakasz felújítására 8,46 millió lejt szánnak.

Lázár-Kiss Barna András polgármester örömét fejezte ki, hogy a négy beterjesztett tervből három megvalósul, s mint mondotta, kezdetektől fogva bízott abban, hogy fejlesztési terveiket nem utasítják el. Az iskola főépületének megépítése mellett szólt, hogy a közép- és az általános iskola is tanteremhiánnyal küszködik, azaz bizonyítani tudták, szükség van rá, illetve hogy a késlekedés a már megépített részek állapotának további romlásához vezetne. A polgármester szinte biztos volt abban, hogy a felsőrákosi vízhálózat kiépítése a jóváhagyott tervek közt fog szerepelni, hiszen országos szinten is előnyben részesülnek az ehhez hasonló megvalósítások. A Véczer és Vargyas közti útnál az adut az jelentette, hogy a közlekedés megújítása a falu elszigetelődésének megszüntetéséhez járulhat hozzá. „A minisztériumtól érkező bő huszonötmillió lej hatalmas segítséget jelent számunkra, hiszen saját erőből nem vagy csak nagyon soká tudtuk volna fontos célkitűzéseinket megvalósítani. Nagyon bízom abban, hogy a lehető leghamarabb sor kerül a szerződések megkötésére, s néhány éven belül már élvezhetjük a beruházások gyümölcsét” – mondotta Lázár-Kiss Barna András.

Az egyetlen terv, mely nem részesült támogatásban, a sportbázis felújítása. Itt új öltözőt és lelátót is építettek volna, tekepályát alakítottak volna ki. A városvezető szerint erről sem mondanak le: vagy pályázattal vagy saját erőből, lépésenként újítják meg.

Nagybacon a magyarhermányi Máthé János Általános Iskola bővítésére és átépítésére 2,58 milliót, a helyi utak felújítására 5,2 millió lejt kap. Bölön önkormányzata a Bölöni Farkas Sándor Általános Iskola tetőterének beépítésére 2,21 millió lej, Vargyas a csatornahálózat kialakítására 7,87 millió lej támogatásban részesül.