A magazin versenyének első helyezettje egy Feröer-szigeteki bélyeg, amelyen a gyártók a térségben elterjedt atlanti tőkehal bőrének egy eredeti darabját helyezték el. A második a brit királyi posta, a Royal Mail különleges Agatha Christie-bélyegsorozata, amely hat híres regényének egy-egy jelenetét ábrázolja. A bélyegekben rejtett nyomok is vannak, amelyeket az önjelölt detektívek testhő, UV-fény és nagyító segítségével találhatnak meg. A harmadik helyezett egy szlovák húsvéti bélyeg, amelynek különlegessége a közepén elhelyezett eredeti, 16. századi technikával horgolt csipkecsirke.

A Magyar Posta és a Pátria Nyomda Zrt. közös, Karácsony 2016 című speciális nyomata a rangsor hatodik helyén végzett. Az alkalmi kiadványon téli hangulatot idéző grafika látható, szív alakú vonalban korcsolyázó párral. A bélyeg érdekessége a biztonsági elemként szolgáló, különleges díszítésű vonalkód, valamint a korcsolyák nyomvonalába rejtett, négynyelvű karácsonyi üdvözletet tartalmazó mikroírás. A bélyegek ötven bélyegképet tartalmazó ívben és aranyszínű festékkel nyomtatott, öt bélyegképes, speciális kisívben készültek. A karácsonyi bélyeg elnyerte ezenkívül a Best Print Hungary elnevezésű nyomdászszakmai verseny innovációs különdíját is.