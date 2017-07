A Ferencváros 3–1 arányú vereséget szenvedett a Midtjylland együttesétől az Európa-liga 2. selejtezőkörének visszavágóján, így a dán csapat jutott a sorozat 3. fordulójába, ahol a lengyel Arka Gdynia lesz az ellenfele. A Videoton FC az idegenbeli háromgólos győzelem után, hazai környezetben döntetlent játszott az észt Nomme Kalju csapatával, de így is simán továbbjutott az EL 3. selejtezőkörébe, ahol a francia Bordeaux ellen bizonyíthat. Az Astra Giurgiu hazai győzelemmel kezdte a párharcot, majd az azerbajdzsáni Zira vendégeként gól nélküli döntetlennel biztosította be továbbjutását, a folytatásban pedig az ukrán Olekszandria lesz az ellenfele. A 3. selejtezőkörben csatlakozik a Bukaresti Dinamo és a Craiova is, viszont mindkét csapatra nehéz mérkőzések várnak, hiszen előbbi az Athletic Bilbao, utóbbi pedig az AC Milan ellen játszik. Az első mérkőzéseket július 27-én, a visszavágókat augusztus 3-án rendezik.

A Budapest Honvéd egygólos idegenbeli vereség után fogadta zárt kapuk mögött az izraeli bajnok Hapoel Beer-Seva csapatát a Bajnokok Ligája 2. selejtezőkö­rében, ahol az izraeliek ezúttal is győzni tudtak. A BL 3. selejtezőkörében a bajnok FC Viitorul és a FCSB is bekapcsolódik, előbbi a ciprusi APOEL, utóbbi pedig a cseh Viktoria Plzen ellen harcol a továbbjutásért. A párharcok első mérkőzéseit július 25–26-án, a visszavágókat augusztus 1–2-án rendezik.

Eredmények: * Európa-liga: FC Midtjylland–Ferencváros 3–1 (gólszerzők: Wikheim 34., Nissen 71., Sörloth 81., illetve Rui Pedro 64./összesített: 7–3), Videoton FC–Nomme Kalju 1–1 (gólszerzők: Lazovics 37., illetve A. Dmitrijev 50. – tizenegyesből), Zira–Astra Giurgiu 0–0 * Bajnokok Ligája: Budapest Honvéd–Hapoel Beer-Seva 2–3 (gólszerzők: Lanzafame 45+2. – tizenegyesből, Baráth 73., illetve Ogu 12., Nwakaeme 16., 84./összesített: 3–5). (miska)