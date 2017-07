A dokumentum emlékeztet: az elmúlt időszakban a Diszkriminációellenes Tanácsnál is panaszt tett a szövetség, amiért a köztudottan kisebbségellenes Ioan Ţenet nevezték ki Kolozsvár oktatási, kulturális, vallási, sport- és szociális kérdésekkel foglalkozó irodájának vezetőjévé. Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete június végén jelezte először, hogy a tisztviselő kinevezése összeférhetetlen közéleti tevékenységével, hiszen Ioan Ţene több alkalommal is tett nyilvánosan sértő és diszkriminatív megjegyzéseket a kisebbségek irányába. Az RMDSZ a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat kolozsvári kirendeltségével közösen nyújtott be panaszt az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz, mely további kiegészítéseket kért a benyújtott panasz mellé, amelyeket a héten küldtek el Bukarestbe.