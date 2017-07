Vona Gábor, a Jobbik elnöke szerint Orbán Viktor ismét bebizonyította, hogy tisztességes bérek és nyugdíjak, modern egészségügy és oktatás helyett csak ellenségképet tud adni a népnek. Szerinte a magyaroknak elegük van az állandó háborúskodásból, a hatalmi arroganciából, a korrupcióból. Úgy folytatta: Magyarországnak nyugalomra van szüksége, ehhez pedig erős határőrségre, nyugati bérekre, színvonalas egészségügyre és modern oktatásra, de legfőképp tisztességes kormányra, amely a szocialista helytartók és a fideszes oligarchák helyett a nép pártján áll. Úgy értékelt: Orbán Viktor továbbra sem képes az emberek valódi problémáival foglalkozni, helyette a saját démonaival küzd. Nem az ország sorsáért, hanem a saját hatalmáért aggódik, ezért bukása szükségszerű, hogy Magyarország az orbáni rögeszmék helyett a józan ész útjára léphessen – fűzte hozzá Vona Gábor.

Szél Bernadett, az LMP társelnöke szerint a Fidesz nem Európa jövője, hanem Magyarország múltja; kormányzása alatt nőtt Magyarország kiszolgáltatottsága, megroggyant hagyományos, stabil nemzetközi kapcsolatrendszere és a magyar emberek túlnyomó többsége rosszul járt.

Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje szerint a 2018-as választások tétje az, hogy Magyarország Oroszországhoz vagy Európához akar-e tartozni, továbbá az is, hogy az emberek egy leszakadó, igazságtalan Magyarországra vagy egy egyenlőségre és igazságos, épülő jövőre szavaznak. Orbán Viktor célja, hogy szembeállítsa Magyarországot és a magyarokat Európával, ehhez felhasználva a visegrádi négyeket is – fejtette ki Botka László, hozzátéve, sikeres Európa nélkül nincsen sikeres Magyarország sem. Kiemelte, a baloldal szerint is meg kell védeni Magyarországot, amelynek legfőbb problémája a történelmi léptékű kivándorlás, amiért szerinte Orbán Viktor politikája felelős. „A magyar történelem egyik legnagyobb exodusa elé nézünk, ha nem sikerül változtatni, ha nem állítjuk meg a Fidesz-KDNP csupán a vagyonosoknak, jómódúaknak kedvező gazdaságpolitikáját” – írta Botka László.

A Fidesz szerint azok kritizálják Orbán Viktor miniszterelnököt, akik aláírtak Sorosnak, és le akarják bontani a kerítést. Hidvéghi Balázs, a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója az ellenzéki reagálásokról azt mondta: ebben élen jár Botka László, aki Brüsszelben konkrét ígéretet tett a kerítés lebontására. Jelezte: Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke korábban a határnál tüntetett a kerítés ellen, és azt állította, hogy nem létezik bevándorlási probléma. Szerinte Vona Gábor pártelnök pedig beléptette a Jobbikot a Soros-koalícióba. Úgy folytatta: a Jobbik az utóbbi időben kétszer, a Soros György milliárdoshoz köthető nem kormányzati szervezetek és a CEU, a „Soros-egyetem” ügyében is az MSZP-vel és Gyurcsány Ferenccel együtt „aláírt Sorosnak”.