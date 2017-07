Előző írásunk

Pontoson ma egy hete az FK Székelyudvarhely hivatalos oldalán jelentette be, hogy a Sepsi Futsal (korábban Sepsi FC néven írtunk a csapatról, ám az utóbbi években már egyre többször és több helyen szerepelt ezen a néven a megyeszékhelyi együttes) két meghatározó játékosát, Máté Józsefet és Kanyó Szilárdot igazolnák le, így sokunkban felmerült a kérdés, mi lesz a sepsiszentgyörgyi zöld-fehérekkel. Rövid egyeztetés után találkoztunk Bende Lajossal, a megyeszékhelyi klub elnökével és Farkas Attila edzővel, akiket arról faggattunk, milyen hírek járnak az alakulat háza táján, lesz-e csapatunk a soron következő bajnoki idényben, de rákérdeztünk arra is, miként értékelik az együttes legutóbbi bajnoki teljesítményét. A megyeszékhelyi futsal most is zajló történetét 2007 óta írjuk, jegyezzük, így nem hagyhattuk figyelmen kívül e kerek évfordulót sem.