A birkózók viadalának legkisebb súlycsoportjában, a 48 kg-osok között szőnyegre lépő Mădălina Linguraru – aki a sepsiszentgyörgyi MSC sportolója – a francia Tabatha Grunewald ellen veszítette el az első meccsét, majd a kanadai Jade Parsonstól is kikapott. A folytatásban következett az ellenfántcsontparti Yapi n’de Carolinával szembeni találkozó, amelyet technikai tussal nyert meg a szentgyörgyi sportoló. A körmérkőzéses rendszerben lezajlott viadalon Linguraru következő ellenfele a szenegáli Nahamie Sambou volt, akit szintén technikai tussal győzött le. A viadal végeredménye: 1. Jade Parsons (kanadai) 15 pont, 2. Tabatha Grunewald (francia) 12 p., 3. Mădălina Linguraru 10 p., 4. Nahamie Sambou (szenegáli) 7 p., 5. Yapi n’de Carolina (elefántcsontparti) 0 p. A román delegáció ezenkívül további öt érmet szerzett: David Dobre (65 kg) aranyat, Mădălina Simona Tudor (55 kg) és Denisa Iuliana Fodor (60 kg) ezüstöt, míg Marin Filip (57 kg) és Mădălin Mînzală (74 kg) bronzot.

Tegnap Incze Kriszta is bekapcsolódott a birkózók küzdelmébe, de eredményei nem érkeztek meg, míg a román válogatott harmadik sepsiszentgyörgyi sportolója a mai nap folyamán lép szőnyegre. Mint arról már beszámoltunk, mindhárom lány strandbirkózásban is megküzd a legjobbaknak járó elismerésért.

A kosárlabda-vetélkedő nyitómérkőzését játszotta a Kelemen Kincsőt és Lénárt Paulát soraiban tudó román női válogatott, amelyen Dragan Petričević és Miljan Medved tanítványai 58–43 (14–10, 25–2, 7–16, 12–15) arányban győzték le Kamerunt. A szombati találkozó első negyedét 10–14-re nyerték meg Kelemenék, majd a másodikat 25–2-vel hozták, és ezzel eldöntötték a meccset. A nagyszünet után Lénárték lazítottak, és még az is belefért, hogy a soron következő két játékrészt elveszítsék. Kelemen közel 38 percet töltött a pályán, s négy lepattanó mellett 12 ponttal segített csapatán. Lénárt kevéssel több mint 23 percet játszott a kameruniak ellen, ami alatt százszázalékosan dobta a kétpontosokat, és 9 ponttal zárta a meccset. A román válogatott további pontszerzői: Moraru 3, Ursu 12, Ghizilă 8, Ardelean 2, Neagu 7, Ferariu 5.

Az A-csoportban érdekelt válogatottunk tegnap este Kanadával mérkőzött meg – a párharc lapzárta után ért véget –, ma pedig Tunéziával találkozik. (tibodi)