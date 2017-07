A kezdő fallabdázók napi kétszer edzettek, a haladó squa­sho­zók viszont háromszor tréningeztek, de a kemény munka mellett bőven jutott idő a szórakozásra és a kikapcsolódásra. Így a gyerekek többek között kipróbálhattak olyan sportokat, mint a foci, a pentanque vagy az úszás. Az edzőtábor jellegzetes szabálya idén is nagyon jól működött: a gyerekeknek nem szabadott magukkal vinniük semmilyen elektromos kütyüt, telefonjaikat is csak napi két órára kapták meg.

– Sikeresnek mondhatom a tábort, hisz a kezdő és a haladó fallabdázók sokat tanultak és fejlődtek. A résztvevők Hoffmann Péter segítségével a hagyományos edzési módszerek mellett újakat is megtanulhattak, amelyeknek a későbbiekben nagy hasznát vehetik. A következő táborunk augusztus közepén lesz, ezúttal Szegeden, ahol tanítványaim magyar fallabdázók társaságában folytatják a nyári alapozást – nyilatkozta érdeklődésünkre Bara Hunor edző.

A tábort Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és Kovászna Megye Tanácsa támogatta. (t)