Froome a skyos csapattársai körében gurult át a célvonalon, nem történt vele semmi rendkívüli, így már hivatalosan is négyszeres Tour de France-győztesnek mondhatja magát a 32 éves, Kenyában született brit. Az összetett harmadik és negyedik helye között csak egy másodperc döntött. A negyedik Mikel Landa azonban meg sem próbálta támadni Romain Bardet-t. A második Rigoberto Urannak is csak arra kellett figyelnie, hogy a mezőnnyel érkezzen. Chris Froome eddigi legszűkebb győzelmét szerezte a Touron, és a verseny történetében ő az egyetlen négyszeres győztes. Jövőre utolérheti a négy ötszörös győztest, Jaques Anquetilt, Eddy Merckxet, Bernard Hinault-t és Miguel Induraint.

Hatéves sorozat szakadt meg a francia körversenyen. A német Andre Greipel 2011 óta minden Touron nyert legalább egy etapot. Tavaly is az utolsó szakaszig kellett várnia, hogy meglegyen a kötelező sikere, de most lecsúszott erről, csak második lett. Pedig már a Champs-Élysées specialistájának számít, 2015-ben is nyerte a Tour fináléját. A párizsi befutóban szinte lehetetlen szökésből nyerni, így hiába indultak még az utolsó körben is támadások, a sprintre készülő csapatok a véghajrában mindenkit bedaráltak.

Az egyéni díjak: * sárga trikó: Chris Froome (brit, Sky) * pöttyös trikó: Warren Barguil (francia, Sunweb) * zöld trikó: Michael Matthews (ausztrál, Sunweb) * fehér trikó: Simon Yates (brit, Orica-Scott) * legjobb csapat: Sky * legagresszívebb versenyző: Warren Barguil.