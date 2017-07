Már korábban beszámoltunk róla, hogy a román válogatott veretlenül jutott a negyeddöntőbe, ahol Portugália legjobbjai ellen harcoltak az elődöntőbe jutásért. A Tudor Costescu által irányított csapat izgalmas mérkőzésen 61–57 arányban nyert, így a legjobb négy közé jutott. A sepsiszentgyörgyi Kuti Nándor 37 percet töltött a pályán, 11 ponttal segítette csapatát, 6 lepattanót gyűjtött és 3 gólpasszt osztott ki. Románia az elődöntőben a Belgium fölött diadalmaskodott Oroszország csapatával játszott az Antonio Alexe Sportcsarnokban, ahol újabb szoros találkozón hosszabbítás után 87–79-re győzött és jutott a döntőbe. A sepsiszentgyörgyi kosárlabdázó ezúttal 40 percet játszott, 16 pontot szorgoskodott össze, emellett 5 lepattanó és 3 gól­passz állt a neve mellett.

A fináléban Románia ellenfele a briteket az elődöntőben búcsúztató Horvátország volt. A horvátok az első félidő végére hétpontos előnyt (33–26) építettek ki, viszont a szünet után kiváló harmadik negyedet hoztak a házigazdák, így az utolsó negyednek már nyolcpontos előnnyel vághattak neki (44–52). Az utolsó játékrészben 28 pontot szórtak Kutiék, így 80–67 arányban diadalmaskodtak az esélyesebb félnek tartott horvátok felett. Kuti a döntőben 29 percet játszott, ez idő alatt 5 pontot szórt, 7 lepattanót gyűjtött és 2 alkalommal hozta helyzetbe csapattársait. A román válogatott ezzel a győzelemmel a jövő évi A-osztályos U20-as Eb-re kvalifikálta magát, akárcsak Horvátország és Nagy-Britannia.

„Ez a siker egyértelműen a nagyon jó csapatmunka eredménye. Nehéz csak egy hónapi felkészülés után ilyen erős és akaratos játékosokból álló csapatot, mint a mienk, megfelelően össze­rakni. Ez a győzelem egyértelműen az edzők érdeme is. Nagyon boldog vagyok, hogy csapatkapitánya lehettem ennek a sikeres együttesnek, amely vereség nélkül teljesítette az Európa-bajnokságot. Nekem eddigi karrierem során ez a legjobb idényem. A folytatásban a felnőttválogatottal készülök a kolozsvári Európa-bajnokságra, ahol nagyon nehéz lesz továbbjutni a csoportból, de mindent megteszünk, és a hazai közönség segítségével képesek lehetünk a meglepetésekre” – nyilatkozta a győzelem után lapunknak a húszéves Kuti Nándor, aki az elmúlt idényben a Kolozsvári U-BT színeiben Szuperkupa- és Román Kupa-győzelmet is ünnepelhetett, illetve a bajnokságot is megnyerte. A tehetséges háromszéki kosárlabdázót beválasztották az Eb öt legjobb játékosa közé, akárcsak az MVP-címet kiérdemlő csapattársát, Emanuel Cațét.

Eredmények: * elődöntők: Orosz­ország–Románia 79–87, Nagy-Britannia–Horvátország 69–79 * a 19–20. helyért: Azerbajdzsán–Málta 88–63 * a 17–18. helyért: Örményország–Írország 96–75 * a 15–16. helyért: Szlovákia–Fehéroroszország 61–92 * a 13–14. helyért: Albánia–Macedónia 65–71 * a 11–12. helyért: Magyarország–Koszovó 78–53 * a 9–10. helyért: Finnország–Hollandia 85–66 * a 7–8. helyért: Grúzia–Portugália 61–53 * az 5–6. helyért: Lengyelország–Belgium 76–57 * a 3. helyért: Nagy-Britannia–Oroszország 81–65 * döntő: Horvátország–Románia 67–80. (miska)