Incze Kriszta számára bal lábbal indult a 63 kg-osok viadala, miután a negyeddöntőben technikai tussal kapott ki a québeci Linda Moraistól. Mivel ellenfele bejutott a fináléba, a megyeszékhelyi sportolónk vigaszágon bronzéremért harcolhatott tovább. Ellenfele a Kongói Demokratikus Köztársaságbéli Tabora Kbeya Rosy volt, akit tussal győzött le Kriszta. Az eredmény (női birkózás, 63 kg): 1. Jessica Broillette (Kanada), 2. Linda Morais (Kanada – Québec), 3. Incze Kriszta és Etane Ngolle Berthe Emillienne (Kamerun).

A Frankofón Játékok vasárnapi versenynapján ismét pályára lépett a Kelemen Kincsőt és Lénárt Paulát is a soraiban tudó román felnőtt női kosárlabda-válogatott, amely az esti órákban nagyon szoros meccsen mindössze három ponttal, azaz 53–56-ra (15–14, 15–14, 17–16, 6–12) kapott ki Kanada–Québectől. A találkozó első két negyede egyformán 15–14-es eredménnyel zárult, a fordulást követően is Kelemenék voltak jobbak, akik, ha egy ponttal is, de növelték előnyüket (47–43). Az utolsó játékrészben azonban az észak-amerikaiak megfordították a mérkőzést, amelyet minimális különbséggel nyertek meg (53–56). Kincső 30 percet töltött a pályán, s két lepattanóval, egy gólpasszal és 3 ponttal segített csapatán. Paula közel 22 percet játszott, öt lepattanó mellett 2 pontot jegyzett.

A román válogatott tegnap késő este Tunézia ellen játszotta utolsó csoportmeccsét, a találkozó lapzárta után ért véget. (tibodi)