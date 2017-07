Fürdő van, szállás nincs

Málnásfürdőn – miként azt a szolgálatos személyzet elmondta – teljes gőzzel működik A borvíz útja alapjaiból megépült ásványvizes gyógyfürdő. Meleg és hideg vizes medence, meleg ásványvizes kádfürdő, szauna és kardiofitneszgépek állnak a gyógyulni vágyók rendelkezésére, asztalitenisz és biliárd várja a szórakozni akarókat. Nyitvatartás szerdától vasárnapig, hétfőn és kedden zárva. Az árak nem túl magasak: felnőtteknek 12, nyugdíjasoknak és gyermekeknek (3–19 évig) 6 lej a belépő. Családi belépő is van két felnőtt és egy gyerek számára 30 lej értékben – ez tartalmazza a biliárd és az asztalitenisz egyórás, továbbá a medencék, a szauna és a fitneszgépek használatát.

Aki azonban a nyílt vizű ásványvizes strandot igényli (amely nem más, mint nedves mofetta, vehemensen buborékol benne a mélyből feltörő szén-dioxid), azt ingyenesen használhatja a felső sétány mellett. Sajnos, mint elmondták, a teljesen felújított málnásfürdői mofetta egyelőre még nem használható.

A lassan megújuló fürdőtelep legnagyobb gondja a szálláslehetőségek hiánya, az egykori Olt Szálló tulajdonjogi helyzetének rendezése, megoldása, mert távlatilag csak az biztosíthatná a hely természetes gyógytényezőinek tömeges és hasznot is hajtó igénybevételét. Ne feledjük: a fürdőtelepen három olyan borvízcsorgó működik, ahol ivókúrára alkalmas ásványvizet lehet tölteni. A működtetők megtették az első lépéseket annak érdekében, hogy közszemlére kerülhessen ezeknek a természetes forrásoknak nemcsak a kémiai összetétele, hanem legfontosabb orvosi javallata is.

Zalánpatakon a tavaszi nagytakarítás után bárki igénybe veheti a szabad ég alatti nyílt vizű Bugyogó-feredőt és a közelben levő mofettát, amelynek kulcsa (biztonsági okoknál fogva) a település bejáratánál álló Kálnoky-vendégháznál vagy az ugyancsak a közel lakó Préda Jenő bácsinál (97. szám) található.

Egy év mérlege

Szotyori Angéla polgármesterrel egyéves tevékenységéről beszélgettünk, számba vettük, mit sikerült eddig elvégezni – erről mindhárom faluban lakossági gyűlésen számolt be. Több tevékenységbe bekapcsolódtak a helybeliek is, mivel az adóssággal és büdzséhiánnyal induló évben a közmunkát nem tudták nélkülözni. A Kövesi kőbányából szerződéses alapon kapott törtkővel sikerült feltölteni a mezei utak kátyúit, a hereci erdőipari utat útgyaluval feljavítani, az egyre jobban igénybe vett, Málnásfürdőt Zalánpatakkal összekötő DC 44 számú erdei úton pedig 220 tonna törtkövet terítettek le. Mindezt azzal a saját erőgéppel végezték, amelyet peres úton sikerült visszaszerezni és működőképessé tenni. Hivatalos ügyeik intézése céljából egy Dacia Logant is kaptak a megyei építkezési felügyelőségtől.

– Apróságoknak tűnő dolgok – jegyezte meg a polgármester –, de számunkra nélkülözhetetlenek, egy sor szociális gond megoldására is használjuk. Sajnos, jó ideje nincs családorvos a községben, az egykori rendelő használhatatlan állapotba került. Tataroztatni nem tudjuk, mert nem a miénk, egyházközségi tulajdonban van, az egyháznak pedig nincs erre pénzalapja. Élelmiszert és ruhaneműt juttattunk a rászoruló családoknak, amelyet a megyei Vöröskereszttől és a málnásfürdői ortodox egyháztól kaptunk. Vendégszobát alakítottunk ki anyagi támogatás révén a községközpontban, és hasonlót tervezünk Zalánpatakon is. Sikerült fertőtleníteni a községi ivóvízhálózat szűrőrendszerét, és engedélyeztetni, szigeteltetni a málnásfürdői vízhálózat egy részét, ahol a téli fagy mindig károkat okozott. Málnáson és a fürdőn tisztáztuk a vízórák helyzetét. Fontos az is, hogy folyamatban a magántulajdonú földterületek és erdők helyzetének további tisztázása, de sok az olyan kérés, amelyet bizonylatok hiányában még nem tudtunk lezárni. Pályázatot nyújtottunk be a fejlesztési minisztériumhoz a málnási Felszeg utca teljes aszfaltozására. Pénzt különítettünk el, amelyből térfigyelő kamerákat szereltetünk mind a három településen, korszerűsíteni fogjuk a málnásfürdői iskolát, központi fűtést szerelünk a helyi rendőrség székhelyére, az orvosi rendelő épületébe vizet vezetünk, áramfejlesztőt és vészjelző szirénát vásárolunk, felújítjuk a polgármesteri hivatal alsó szintjén megüresedett szobákat – sorolta a terveket, elképzeléseket a polgármester.

A községvezetés hivatalosítja testvértelepülési kapcsolatait a magyarországi Alsóörssel, aláírását a Balaton menti településen szentesítik az augusztus 20-ai ünnepségek és a településnapok alkalmával. Málnásfürdő és a magyarországi Somogy megyei Kéthely között új testvértelepülési kapcsolat körvonalazódik, Zalánpatak és ugyancsak a Somogy megyei Kaposgyarmat között is folyamatban a kapcsolat hivatalosítása. Augusztus 5-én Málnásfürdőn, szeptember 2-án Málnáson és 9-én Zalánpatakon tartják a falunapokat.

Közösen Zalánpatakért

A tavasz és a nyárelő munkálatait közös erővel végezték. A közérdekű munkára igent mondott Károly herceg, megjelentek a budapesti fürdőkalákások, bekapcsolódott az Ars Topia és a Kálnoky Alapítvány, s amint az várható volt, a helybeli idősebbek és fiatalok végezték a feredő és a mofetta környékének takarítását, a bozótirtást, és tetőt építettek a Bugyogó-medencére. S mert ha lassan is, de közeledik Kisboldogasszony napja, a helybeli templom búcsúja, ezért építettek közös erővel lépcsőfeljáratot a templomhoz, pihenőpadot helyeztek a templom előtti fák alá, ösvényt köveztek a temető felé – tájékoztatott Préda Barna, aki elmondta, hogy a Kálnoky Alapítványnál nyertes pályázatuk értékéből egy múzeumbolttal bővítették a helybeli tájházat, ahol bárki hozzájuthat majd a faluval kapcsolatos emlékekhez, a helyi kézművestermékekhez, képeslapokhoz és a Zalánpatakról megjelent kötetének kibővített változatához, amely legutóbb angol nyelven is megjelent. A Zalánpatak Falumúzeumért Egyesület a Communitas Alapítványnál famegmunkáláshoz szükséges felszerelésekre és a hagyományos textíliák-ruhák készítéséhez nélkülözhetetlen varrógépre pályázott – sikerrel.

– Nem feledkeztünk meg a közművelődésről sem – mondta Préda Barna. – Bár az amúgy is kis lélekszámú fiatalság idegenben dolgozik, megalakítottuk a Zalánpataki Hagyományőrző Egyesületet. Ez amolyan hármas generációs: van benne öreg, középkorú, fiatal és gyermek is. Énekelünk, zenélünk, mentjük a zenei anyanyelvet, és felvállalunk mindent, ami kultúra.

Préda Barna nem tartja lehetetlennek, hogy megtanulják az üvegfúvást, és a jövőben olyan kis ajándék üvegtárgyakat készítsenek, amelyeket aztán értékesíteni lehetne boltjukban, s ezzel újabb formában ugyan, de jelképesen visszatérne Zalánpatakra a települést kialakító egykori üvegművesség hagyománya. Ötletgazdaként megtoldjuk mi is az álmokat, elképzeléseket: iparilag gyártott ablaküvegre színes díszítést is lehetne festeni (szent alakokat, jeles személyiségeket, címereket stb.), amelyekkel ékíteni lehetne az új kápolnák, templomok, kultikus vagy más épületek ablakait.

– Úgy tervezzük – fejezte be a hasznosnak mutatkozó párbeszédet Préda Barna –, hogy a szeptemberi búcsús szentmise után műsort szervezünk. Tisztelgünk a hősök emléke előtt, kopját is állítanánk, meghívnánk a málnási színjátszó csoportot, népi zenekarunk húzná a nótát a feredőnél, este pedig bállal folytatnánk.