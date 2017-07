Az utóbbi napok időjárása kedvezett a szalmás gabonák betakarításának, Háromszéken is javában zajlik a kampány. Az agrárhivatal szakemberei folyamatosan követik az aratás menetét, az elért eredményeket, terepen keresik meg a gazdákat, másokkal telefonon tartanak kapcsolatot. A begyűjtött adatokat rendszeresen jelentik az agrárminisztériumnak, a kampány idején még a hétvégi napok sem jelenthetnek kivételt. A miniszter a gazdákkal való közvetlen, szoros kapcsolattartást is megköveteli a megyei igazgatóság alkalmazottaitól.

Őszi árpát 820 hektáron vetettek a gazdák, a terület feléről már raktárba került a termény – tudtuk meg Könczei Csabától, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől. Hozama tág keretek között mozog, vannak parcellák, ahol egy hektár termése 3600 kilogramm, de olyan részek is, ahol eléri a 6500 kilót. A termés mennyi­ségét számos tényező befolyásolja, kezdve a termőföld minőségétől, a használt vetőmagtól az alkalmazott technológiákig, kezelésekig – magyarázta Könczei. Az őszi árpa nagy részét tárolják, és állatok takarmányozására használják fel a termelők.

Ha nem is jelentős területen, de megkezdték a búza aratását is. Egyelőre a korai fajták – mint például az Ariesan – értek be, a hektáronkénti termés 4800–6000 kilogramm között változik.

A repce betakarításával ugyancsak jól haladnak, az 1949 hektárból 590-en vágták le eddig, a hektáronkénti hozam 2600–4100 kilogramm között változik. Értékesítése nem jelent gondot, a felvásárlók legtöbb esetben a tarlók szélén veszik át a terményt.

Az országos kimutatások szerint idén a legnagyobb búzahozamot a Teleorman megyei Cosmin Băcanu érte el. Román fajtával, a Procera által előállított PC 102-essel hektáronként 8200 kilogramm búzát sikerült termelnie, amelynek minősége is kitűnő volt, 13 száza­lék proteint tartalmazott 78-as hektolitersúly mellett.

Miközben az országban nem panaszkodnak a gazdák a búza mennyiségére és minőségére, elemzők szerint világszinten csökken a malmi búza mennyi­sége. Az Egyesült Nemzetek Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete (FAO) adatai szerint az előrejelzésekhez képest (évi 739,9 millió tonna) 3,3 millió tonna búzával kevesebbre lehet idén számítani. Tavaly 760 millió tonna búza volt a világtermelés. A csökkenést elsősorban az európai országokban és Ukrajnában jelezték, legfőbb oka a száraz­ság – mutattak rá az elemzők.

Ezzel szemben a takarmányozásra szánt gabonák össz­mennyisége idén 1,9 millió tonnával meghaladja az előrejelzést, elérve az 1,35 milliárd tonnát.

Az összmennyiség csökkenése a tonnánkénti ár emelkedését vonja maga után világszerte, így Európában is. Az európai országokban a búza árfolyama 200 euró körül mozog tonnánként, de ez nem jelenthet örömet a hazai gazdáknak: itthon 130 euró körüli a búza tonnánkénti ára. Az árkülönbség hatalmas, amiért az ország vezető szervei hibáztathatók – véli Laurențiu Baciu, a Romániai Mezőgazdasági Termelők Egyesületei Szövetségének (LAPAR) elnöke. Az agrárminiszter ugyan nem befolyásolhatja a gabona árát, de ezt megteheti például a kormány, rendeletekkel, határozatokkal orvosolhatná a hasonló rendellenességeket – értékelte az elnök.