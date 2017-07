Hegyvidékről eddig közel 12 millió értékben töltöttek fel pályázatokat az ügynökség számítógépes rendszerébe, a nem hegyvidéki pályázatok értéke 25,5 millió euró. A megyei hivatal szakemberei jóval több támogatási kérésre számítottak, hiszen a pályázat viszonylag egyszerű, és az üzleti tervben kötelezően megjelölendő vállalások is könnyen megvalósíthatóak.

Háromszékről péntek délig mindössze 4 pályázatot töltöttek fel, tavaly összesen 13-at nyújtottak be. Ennél az intézkedésnél gazdaságonként 15 000 euró pályázható, önrész nélkül. A pályázó gazdaságának az SO-értéke 4000 és 12 000 SO euró közötti kell hogy legyen. A kötelező minimális gazdasági SO-értéket nagyon könnyű elérni, például már négy fejőstehén vagy 80 anyajuh SO-értéke elegendő. Növénytermesztésben szántóföldi zöldség esetén egy hektár SO-értéke 7113 euró, tehát a legkevesebb 4000 euró SO-érték eléréséhez elegendő 60 ár, burgonyából pedig 1,3 hektár (SO-értéke 3120 euró). Természetesen egy gazdaság értékének kiszámításánál a különböző kultúrák, a termőterület nagysága, illetve az állatok értéke összeadódik. Feltétel továbbá, hogy a pályázó gazdaság legkevesebb két éve szerepeljen a kifizetési ügynökség, illetve az állatorvosi hatóság nyilvántartásában. Egy egyszerű üzleti tervet kell készíteni, amelyben vállalni kell a gazdaságkorszerűsítést és bizonyos termény-, illetve termékértékesítést.

A sikeres pályázó első részletként az összeg (15 000 euró) 75 százalékát kapja meg, majd a második részletet legtöbb három év után. Itt viszont feltétel, hogy az első kifizetés 20 százaléknyi értékének megfelelő összegben (2250 euró értékben) terményt vagy termést kell értékesíteni. Magánszemély nem pályázhat, a pályázónak legkevesebb engedélyezett fizikai személyként (PFA) kell bejegyeztetnie magát a cégbíróságon. Az állandó lakhelynek abban a községben kell lennie, ahol a gazdaság található, és ha a pályázónak munkahelye is van, az nem lehet máshol, mint a községben, a szomszéd községekben, illetve a legtöbb 75 kilométerre fekvő városban. A pályázatok értékelésénél pont jár a szakmai végzettség szerint (magasabb pontszám az egyetemet végzetteknek, majd a mezőgazdasági líceumot végzetteknek, valamint pont jár a hivatalos képzésen részt vevőknek is), az ágazat fontossági besorolásának függvényében (csökkenő sorrendben: zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés és vetőmagtermesztés, illetve az állattenyésztésben csökkenő sorrendben: szarvasmarha-tenyésztés, méhészet, juhászat) és a község területének termelési képességi besorolása szerint.

Ha a pályázónak nincs saját területe, vagy nem elégséges a legkevesebb 4000 euró SO-feltétel eléréséhez, akkor bérleti szerződés is elfogadott, viszont ezt legkevesebb öt évre kell megkötni.