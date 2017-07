Az államfő szerint nemzeti konzultációt kell tartani Koszovó helyzetéről, illetve a terület jövőjéről. Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, ezt azonban Belgrád azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját déli, többségében albánok lakta tartományának tekinti a területet. Aleksandar Vučić aláhúzta: tartós megoldásra van szükség, amely kizárja az összetűzések lehetőségét. „Itt az ideje, hogy nemzetként felhagyjunk azzal, hogy struccként a homokba dugjuk a fejünket, és próbáljunk meg végre reálisak lenni, ne engedjük meg magunknak azt, hogy elveszítsük vagy átadjuk másnak, amink van, de ne is várjuk, hogy az ölünkbe hulljon az, amit már rég elveszítettünk” – fogalmazott a szerb elnök, mindazonáltal nem fejtette ki, mi az, amit már elveszített Szerbia.

A közleményben megjelent vélekedés szerint Aleksandar Vučić az utóbbi néhány hétben megfogalmazott kijelentéseivel Koszovó függetlenségének elismerésére készíti fel a szerb népet. Erre utalt Hashim Thaci koszovói elnök is egy múlt csütörtöki interjúban, amikor azt mondta: hamarosan történelminek nevezhető megállapodás születhet a szerb–koszovói viszony rendezését és a megbékélést illetően, a folyamat végén pedig a valóság elfogadására is sor kerül, emiatt viszont csorbulhat a koszovói és a szerb államfő népszerűsége is.