A szakszervezeti küldöttek Mihai Tudose kormányfővel is tárgyaltak, és abban állapodtak meg, hogy még idén alkalmaznak 4000 rendőrt, vásárolnak 10 000 új gépkocsit, és módosítanak a rendőrök jogállásán. A megbeszélésekre azt követően kerül sor, hogy csütörtök éjszaka halálra késeltek egy 38 éves rendőrt a suceavai vasútállomáson.

A történtek után Mihai Tudose jelentést kért Carmen Dan belügyminisztertől, és azt, hogy intézkedjen a hasonló esetek megelőzése érdekében. Az egyik lehetséges megoldás a csendőrök bevonása lenne a járőrözésbe, noha a csendőrség sem áll jól a létszámmal. Tudose szerint négyszemélyes vegyes csapatokat kell összeállítani, a magányos járőrözésnek pedig véget kell vetni. A rendőriskolák végzőseinek alkalmazása is felmerült, ezt azonban tanáraik nem helyeslik, szerintük erre még nincsenek felkészülve a fiatalok.

A szakszervezetek a rendőrök státusával és felszerelésével is elégedetlenek, sőt, egymással sem értenek mindig egyet. Emil Păscuţ, a Diamant szakszervezet vezetője szerint a román rendőrséget „meghamisították”: papíron 80 000 rendőr van, de a valóságban csak 40 000, a többi „kaméleon” rendőr – például pszichológusok, orvosok, az étkezdék kiszolgáló személyzete, énekesek, könyvelők –, olyanok, akik más minisztériumban közalkalmazottaknak minősülnének. Păscuţ szerint ez a magyarázata annak, hogy „az utcán, az állomásokon egyedül lépnek fel” a rendőrök.

Dumitru Coarnă, a Rendőrök és Szerződéses Alkalmazottak Országos Szakszervezetének vezetője úgy véli, hogy a román rendőrség legégetőbb gondja a finanszírozás. Ugyanezt állítja Iulian Surugiu szakszervezeti bizalmi is, aki szerint egy-két hónapon belül 10 000 új autóra van szükség, „különben utcára vonulunk, és azt hiszem, ezt senki sem szeretné”. „A miniszterelnök ígérete szerint szeptemberben módosítják a rendőrök jogállását szabályozó törvényt, ezzel egyetemben sor kerül a rendőrség reformjára is, és több rendőrt kell találnunk az utcákra. Pótlékok is kellenek az utcára, és jobb bérezés – közölte Surugiu –, hogy legyen elég járőr, annak fegyvere, kocsija, üzemanyaga, ha azt akarjuk, hogy gyorsan és hatékonyan fel tudjon lépni a törvényszegők ellen, az állampolgárok javára.”

Túljelentkezés a rendőr-akadémián

Több száz fiatal jelent meg tegnap reggel az Alexandru Ioan Cuza Rendőr-akadémián, hogy valamelyik szakra beiratkozzék. A legnagyobb verseny a csendőröknél van, itt kilencen pályáznak egy helyre. Az intézmény szóvivője, Radu Nicolae elmondta: 830 helyre szerveznek felvételit, ebből 640 ingyenes és 210 fizetéses. A jogtudományi kar jogi szakának 115 helyére 585-en jelentkeztek, de a felvételi minden pillanatában a rendőriskola jelentette a legnagyobb vonzerőt: jelenleg itt a rendelkezésre álló 253 helyre 1666-an pályáznak. A csendőriskolába 44 helyre 395-en jelentkeztek, vagyis kilencen vannak egy helyre. A tűzoltó szakon 34 helyre 277-en versenyeznek, vagyis egy helyre nyolcan pályáznak, a büntetés-végrehajtási szak 14 helyére 101 fiatal iratkozott be