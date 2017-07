Következő írásunk

LASSAN HALAD A TÖBBNYELVŰSÉG. Kolozsvár apahidai bejáratához is kikerült a háromnyelvű helységnévtábla. Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester Facebook-oldalán osztotta meg a fotót, amelyből kiderül, hogy a szászfenesi bejárat után a második helyszínen is kihelyezték a kincses város nevét románul, magyarul és németül is tartalmazó táblát. (Transindex)