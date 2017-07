A kormánytámogatást mintegy három hónapja várja az önkormányzat, hiszen e két utca alapozásával már április végén elkészültek. Mivel a rendelet késett, többheti várakozás után kiöntötték az első aszfaltréteget, és – újabb hetekre nyúló türelempróba után – eldöntötték, hogy önerőből, a város saját költségvetéséből fejezik be a munkát. De nem siették el, és végre a kormány is lépett, így mégsem helyi, hanem központi forrásokból lesz új útburkolat. A Gyöngyvirág utca befejezésére 2,013 millió lejt, a Testvériség utcára pedig 905 ezer lejt utaltak ki. Előbbiben már csak a koptatóréteget kell elteríteni, utóbbiban a járdákat is le kell aszfaltozni.

A legnagyobb összeget, 5,8 millió lejt a szintén tavaly ősszel feltúrt Kós Károly út munkálatainak folytatására hagyta jóvá a minisztérium. Itt még csak az első szakaszon dolgoznak, sok késéssel és kihagyással; az egész utcát 2018 novemberére kellene befejezni.

A már több éve félbemaradt Váradi József utca befejezésére 3 millió lejt ad a kormány, az Ifjúság sétányra 1,7 milliót, a László Ferenc utcára 1 milliót, a Sas utcára 955 ezer lejt, a Kertész utcára 549 ezret, a Fecske utcára pedig 428 ezer lejt. Ugyancsak az országos fejlesztési program keretében 4,1 millió lejt utalt ki a szaktárca a Mikes Kelemen-líceum főépületének teljes tatarozására. Az összegeket a fejlesztési minisztérium pénteken megjelent rendelete tartalmazza, ennek kapcsán Antal Árpád polgármester elmondta: Sepsiszentgyörgy önkormányzata csak olyan beruházásokra kért pénzt, amelyekre kivitelezési szerződése van idén és jövőben; a vonatkozó törvény szerint a listát az állami költségvetés elfogadása után 30 nappal lehetett benyújtani. Jövőben is lesz ilyen lehetőség, akkor majd beterjesztik az aktuális listát; pénzt amúgy még senki sem lát, a fenti összegeket nem kiutalják, hanem majd utólag elszámolják.