A pályázatot a Benji Állatvédő Egyesület készítette el, a kivitelezésben partner a kézdivásárhelyi önkormányzat, amely a helyet biztosította, a Székely Kutyaklub a munkálatokat vállalta fel, főszponzor a Zarah Moden Kft., a New Fashion Rt. és az Eurosteel Kft. volt, és kisebb összegekkel a város állatszerető polgárai is hozzájárultak.

Háromszéken újdonságnak számít a létesítmény, egyedi hely, amely nemcsak futtató, hanem egy szép park is, ahol a kutyatartók barátságokat alakíthatnak ki, mozgásszabadságot biztosíthatnak házi kedvenceinek, egyfajta közösségi találkozóhely. Forró Béla, a Benji Állatvédő Egyesület alelnöke elmondta, idén márciusban a Wegener Pro Sanitate Alapítvány és a HKA által megszervezett Civil liciten pályáztak sikeresen a futtató építésére. A kerítés felállításán sok kutyatartó, valamint a Zarah Moden mintegy negyven önkéntese dolgozott – tette hozzá Forró, aki arra kérte a jelen levő Derzsi Gyula alpolgármestert, hogy vegye át a létesítmény kulcsát, amelyet az egyesület a városnak adományoz. Bakk-Vitális Mária Kinga köszönetét fejezte ki Bereczki Kingának és a helyi önkormányzatnak a támogatásért.

Forró Bélától azt is megtudtuk, hogy kikérte a környékbeliek véleményét, és az alapján állították össze a nyitvatartási programot. Eszerint a kutyafuttató naponta 8-tól 20 óráig áll a kutyatartók rendelkezésére, akiknek, ha igényt tartanak arra, hogy segítsen kedvenceik kiképzésében, a többi ebbel való összeszoktatásban, előzetes időpont-egyeztetés alapján heti egy alkalommal a rendelkezésükre áll.