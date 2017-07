Szőcs Gyula, a Conico vezetője a megyei kereskedelmi és iparkamara vezetőtanácsi tagjaként üdvözölte a résztvevőket, majd hangsúlyozta, hogy a szakma válságban van, ezért a rendezvénnyel is üzennek a kormánynak, az állami beruházások növelését kérve. Gáj Nándor, a Művészeti és Népiskola igazgatója felajánlotta, hogy igény szerint bekapcsolódnak az építőipari felnőttképzésbe. A minikonferencián elsősorban fiatal tervezők és építők mutatták be szervezeti és szakmai elképzeléseiket. Török Áron, a tervezők kamarájának megyei alelnöke beszámolt arról, hogy a szakmai közélet megszervezése érdekében egyesületet hoztak létre, és azt tervezik, hogy a városházával partnerségben a Kós Károly tervezte Keresztes-házban rendezkednek be. Ugyanakkor bemutatta azt az Iskola másként héten öt éven át szervezett programot, amelyet Cora Dumitrescu kezdeményezett, és amely Én is lehetek építész jelszóval középiskolásoknak kínált betekintést a szakmába.

A továbbiakban több szakember mutatta be munkáit, majd délután oldott hangulatban találkoztak a szakma képviselői, az építőiparban dolgozó munkaadók és munkavállalók.