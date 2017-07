A hagyományhoz híven a vajnafalvi román közösség idén is megszervezte az Illés-napi juhászlakodalmat. A szombat-vasárnap zajlott esemény nagy tömeget mozgatott meg, a helybeliek, vendégeik mellett a gyógykezelésre érkezett turisták is éltek a lehetőséggel, kilátogattak a juhászlakodalom helyszínére, a Tündérvölgybe. A rendezvényt a Iustinian Teculescu Keresztény és Kulturális Egyesület szervezte a Kovászna Megyei Juhtenyésztők Egyesületével. Hangsúlyt fektettek a kulturális jellegre, nem adtak helyet a bóvlikat kínáló zsibárusoknak, az elárusítóhelyeket kézművesek, hagyományos termékek készítői foglalhatták el – huszonöt népi mester mutatta be portékáit.

A vajnafalvi juhászlakodalom hagyománya évszázadokra nyúlik vissza, ilyenkor, Illés napja környékén a hegyekben legeltető juhászlegények lejöttek a völgybe meny­asszonyt választani, házasodni – tartják a helybeliek. Idén új megvilágítás is szóba került: a juhászlakodalom mindig jó alkalom, hogy a helyi románok szorosabbra fűzzék kapcsolataikat a hegyen túl élő nemzettársaikkal.

Az események sora szombaton kora délután kezdődött, öt órától számos együttes, előadó lépett színpadra. Akkorra a lacikonyhák is felkészültek a vendégek fogadására, a megszokott étkek mellett a hagyományos fogások is előtérbe kerültek: a parázson sült, túróval töltött puliszkagombóc (amelyet egyszerűen bulznak neveznek), a szárított juhhús (a pastrama), juh- és bárányhúsból, juhtejtermékekből készült finomságok. Egyedi látvány volt a juhok fejése, a tejből a bács helyben készített sajtot, ordát, a mellék­terméknek számító zsendicét, amit a vendégek frissiben meg is kóstolhattak.

Vasárnap egész napos programot tartottak, az esküvős ház (amelyet erre az alkalomra szépen felújítottak) előtti téren bemutatták a hajdani juhászlakodalom minden mozzanatát, kezdve a menyasszony öltöztetésével, a násznagyok, keresztszülők felvonulásával, a lányok kegyeiért versengő legények erőpróbáin át a menyasszonykérésig, végül az Illés-napi hóráig. A színpadon a legkedveltebb román előadóművészek váltogatták egymást, a díszmeghívott Sofia Vicoveanca népdalénekes volt.

A juhászlakodalom vasárnap késő este hatalmas tábortűz gyújtásával ért véget.