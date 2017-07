Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen ma 8–11 óráig az Iskola, Apor Péter, Keresztes Máté, Varga Katalin utcában és a 39–55-ös udvartérben; 9–12-ig a Budai Nagya Antal utcában; 10–13 óráig a Tudor Vladimirescu utcában, 11–14 óráig a Gyár utcában (4-es tömbház); Sepsiszentgyörgyön ma 9–14 óráig a Rózsa, Akác, Fülemüle utcában; Bereckben csütörtökön 8–11 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

VÁSÁR. Ma hagyományos An­na-napi vásárt tartanak Uzonban.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

CSEREBERE KLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi cserebereklubjába ma 16 órától várnak minden szenvedélyes gyűjtőt.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondiaerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJASEGYESÜLET július 30-án tartja az Anna-napi bált a sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben. Kultúrműsort meghívott művészek adnak elő. Érdeklődni a 0723 727 279-es telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Zabolán, csütörtökön Székelypetőfalván, Szörcsén és Tamásfalván gyűjti.

Megkezdődött a jelentkezésa 3. Székelyföldi Fotóbiennáléra

Július 25-től lehet benevezni a Kovászna, Hargita és Maros megye tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Hargita Megyei Kulturális Központ által harmadik alkalommal meghirdetett Székelyföldi Fotóbiennáléra. Az esemény védnöke a Romániai Fotóművészek Szövetsége (AAFR) és a Magyar Fotóművészek Világszövetsége. A 3. Székelyföldi Fotóbiennálé célja a külföldi és székelyföldi fotósok szakmai megmérettetése. A harmadik kiadáson kiemelt fontosságot kapnak a székelyföldi fotóklubok is, amelyek közös tárlaton mutatkoznak be az I. Székelyföldi Fotóklubok Szemléjén. A pályázatra életkortól és foglalkozástól függetlenül bárki benevezhet. A szervezők három meghatározott kategóriában várják a fényképeket: A kategória: Open/Szabad téma – 1–3 képpel lehet nevezni, minden fotómódosítás engedélyezett. B kategória: Mozgás (sorozat) – fotósorozattal (legalább 2, legtöbb 5 fotó) lehet nevezni. A fényképeknek a mozgás dinamikáját, energiáját és lendületét kell kifejezniük. C kategória: Kenyér – 1–3 képpel lehet nevezni. A fényképnek a kenyér tágabb értelemben vett tematikájával kell összefüggésben lennie. Idén nincs benevezési díj, és a jelentkezés körülményei is egyszerűbbek. Az esemény honlapján (www.fotobiennale.ro) a Nevezés menüpontnál regisztrálhatnak a versenyzők, majd ugyanott feltölthetik digitális vagy digitalizált felvételként, .jpg formátumban alkotásaikat. A képek beküldésének határideje: szeptember 20-a, 23 óra 59 perc.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16 órától és 16.15-től Gru 3., (amerikai animációs kalandfilm, 96 perc, 2017); 18 órától Testről és lélekről (magyar játékfilm, 116 perc, 2017); 18.15-től és 20.15-től Valerian és az ezer bolygó városa (francia sci-fi-akciófilm, 129 perc, 2017); 20.45-től Dunkirk (amerikai–angol–francia történelmi dráma, 107 perc, 2017). u A Művész moziban érvényes az országos Orange-szerda-program: ma a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. Az Orange-filmjegyet igényelhetik telefonon is, részletek a www.orange.ro/film honlapon.

Zene

A 13. EMI-táborban (Gyergyószentmiklós mellett) a nagyszínpadon fellépnek: ma 20 órától No Sugar, 22 órától Alvin és a Mókusok, a kisszínpadon 24-től Mary Grace; csütörtökön 20 órától Hungarica, 22 órától Nevergreen, a kisszínpadon 18-tól DSB Acoustic, 24-től The Blast.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 6.30-tól ébredjen a Mária Rádióval, 9-től imaszándékok fogadása, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 12-től Úrangyala, 12.05-től zsolozsma.

Emlékezés a Szent Anna-tónál

1981, Anna-nap, Szent Anna-tó. Az akkor és ott történtek 36. évfordulóján, az emlékezés, emlékeztetés és hagyományteremtés szándékával hívják az események egykori szereplőit, résztvevőit és nézőit, illetve a történtek iránt érdeklődőket közös főhajtásra és tanácskozásra ma 14 órára a Szent Anna-tó melletti ká­polnához. Érdeklődni Bedő Zoltánnál (telefon: 0744 824 042) és Fazakas Zoltánnál (telefon: 0744 347 230) lehet.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11-es országúton Kökös, Uzon, Szentivánlaborfalva, Csernáton, Nyujtód; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád; Kézdivásárhely közelében mérik a járművek sebességét.

Heti mentő

A Kovaszna Megyei Mentőszolgálat július 17–23. között 422 hívást kapott, és ugyanennyi esethez szálltak ki a mentőcsapatok. A hívások 45 százaléka nagyfokú sürgősség (agyvérzés, szívinfarktus, szülés, kómás állapotok). Az esetek 55 százaléka kisebb fokú sürgősség, amely nem veszélyezteti rögtön a beteg életét (hasi, epe- és vesegörcsök, diabétesz, kisebb traumák). A 422 esetből 213-at a sepsiszentgyörgyi állomás látott el. A Kovászna Megyei Mentőszolgálat csapatai idén július 30-ig 10 074 esethez mentek ki.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.