Elhalálozás

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon, a zaláni

id. BERSZÁN MÁRIA

életének 91., özvegységének 15. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után 2017. július 23-án vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2017. július 26-án, szerdán du. 2-kor lesz

a zaláni ravatalozó­háztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Szeretete és jósága szívünkben örökké élni fog.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Ezen értesítés gyászjelentőül is szolgál.

Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon és szomszéd, az árkosi

özv. NAGY SÁNDORNÉ

NAGY MÁRIA

életének 93. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2017. július 27-én 14 órától lesz az árkosi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Szívünk legmélyebb fájdalmával és könnyes szemekkel tudatjuk, hogy az önzetlen, drága jó édesanya, unokáit imádó nagymama, szerető anyós, kedves keresztmama, anyatárs, rokon és melegszívű jó szomszéd, a bodosi születésű, baróti özv. GÁL ISTVÁNNÉ EGYED IRMA

(Nagyika)

(1920. július 6.–2017. július 24.) életének 98., özvegységének 54. évében szerető családja körében 2017. július 24-én könnyes szemmel, csendesen megpihent.

Egész életét a munka és a családja iránti szeretet vezérelte, soha nem múlt el egy nap, hogy ne adott volna hálát a jó Istennek azért a kegyelemért, amiért megtartotta és megsegítette a nap folyamán.

Egy igazi kincs, gyöngyszem és fénysugár volt ő családja számára.

E kincset 2017. július 27-én 14 órakor kísérjük el hosszú útjára a baróti ravatalozóháztól a református egyház szertartása szerint.

Részvétfogadás 2017. július 26-án 17 és 19 óra között, valamint a szertartás előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes és nyugodt, emléke örökké áldott.

Őt soha el nem felejtő fia, unokái, menye és hozzátartozói

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, barát és jó ismerős,

id. MAGYARI JÁNOS életének 65., házasságának 40. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Temetése 2017. július 26-án, szerdán 16 órakor lesz a baróti ­ravatalozóháztól a római katolikus egyház szertartása szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünk IGYÁRTÓ GÉZA gyászoló hozzátartozóinak.

Aczél Pici és Baba

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ­KARÁCSONY ÁRPÁD (kicsi Suber) ­temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik IGYÁRTÓ GÉZA temetési szertartásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, koporsójára virágot helyeztek, és utolsó útjára elkísérték.

A gyászoló család

Megemlékezés

Három éve távozott ­közülünk

SIMÓ ERZSÉBET.

Emlékét megőrizzük.

Szerettei

Telnek, múlnak, lejárnak az évek, megfakulnak a legszebb emlékek. Az Anna-napok fénye is hiába ragyog, akiket mi szerettünk, rég nincsenek sehol. Fájó szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, a kézdivásárhelyi KOVÁCS ANNÁRA és KOVÁCS JÓZSEFRE, akik immár 21, illetve 20 esztendeje nyugszanak a csendes hant alatt. Drága emlékük szívünkben él tovább. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szerető leányaik

családjukkal együtt

Kegyelettel emlékezünk a kökösi születésű NAGY ATTILÁRA ­halálának 22. év­fordulóján.

Szerettei

„Küzdöttél, de már nem lehetett, / a csend ölel át, és a szeretet. / Csak az hal meg, akit elfelejtenek, / örökké él az, akit nagyon szerettek.” (Tóth Árpád)

Fájó szívvel emlékezünk a hat hónapja elhunyt, miklósvári BARTHA LENKÉRE (szül. AMBRUS).

Édesanyja, özvegye, lánya és fia

Egy pillanat volt, és megállt a szíved, úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, köszönjük, hogy éltél, hogy minket szerettél. Jó volt, hogy voltál nekünk, elfeledni téged soha nem lehet. Mély fájdalommal és soha el nem múló ­szeretettel emlékezünk a hat hete hirtelen ­elhunyt

VARGA ­LÁSZLÓRA,

a Pro-Sol-Com Kft. tulajdonosára. Nyugodjék békében, emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

Hihetetlen, hogy már öt éve elmentél, s a szívünkből egy darabot elvittél. Megállunk a sírod mellett, és könnye­zünk, de jó lenne, ha itt lennél velünk. Amíg élünk, sohasem feledünk, téged mi nagyon-nagyon szeretünk. Fájdalommal ­szívünkben emlékezünk a szerető édesanyára, anyósra és nagymamára, a kilyéni LŐRINCZ VILMÁRA halálának ötödik évfordulóján. Drága lelkét vigyázzák odafent az angyalok.

Szerető fia, menye

és két unokája

Eljött az emlékezés napja, neked szól a templom harangja. Úgy mentél el, halkan, csendben, ahogy éltél egész életedben. Panasz nélkül befelé könnyeztél, búcsú nélkül, csendesen elmentél. Amikor már nem bírtam, mert fájt mindenem, amint a testem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. E földön küzdöttél, de már tovább nem lehetett, odaát a csend ölel át, és a szeretet. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. FEHÉR GYÖRGYRE halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Bánatos özvegye, fia, lánya, veje és unokája

Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép, mely őrzi emléked. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsikőröspataki

VÁNCSA KATALINRA halálának hetedik évfordulóján.

Szerettei

