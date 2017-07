A román válogatott utolsó csoportmérkőzését Tunézia ellen játszotta, és 17 pontos különbséggel, azaz 84–67-re (22–14, 19–18, 18–19, 25–16) győzedelmeskedett. Az Ursu, Ghizila, Ardelean, Kelemen, Neagu ötössel felálló csapatunk 13–0-s rohammal indította a mérkőzést, az első negyedet pedig 22–14-re nyerte meg. A második játékrész már kiegyensúlyozottabb küzdelmet hozott, itt a tunéziaiak összehoztak egy 7–0-s részsikert, és kilencpontos hátrányban zárták az első félidőt (41–32). A fordulás után tovább folytatódott a kiélezett küzdelem, ám Lénárték még így is nyolcpontos előnnyel várták az utolsó negyedet (59–51). Ebben sebességet váltottak Kelemenék, és 25–16-tal simán hozták a negyedet, amivel megérdemelten és magabiztosan szerezték meg a második sikerüket a Frankofón Játékokon.

Kincső 32 percet töltött a pályán, egy lepattanó és egy gólpassz mellett 14 (ebből három tripla) pontot jegyzett. Paula 22 percet játszott, s három leszedett labda mellett 9 pontot dobált össze. A román válogatott további dobói: Moraru 3/3, Ursu 26, Ghizila 11/3, Ardelean 11, Neagu 3/3, Ferariu 7/3. Egyébként a mérkőzés legeredményesebb játékosa a 30 pontot szerző tunéziai Houda Hamrouni.

A küzdelemsorozat következő köré­ben, azaz a legjobb nyolc között Románia a csoportját százszázalékos teljesítménnyel megnyerő Franciaországgal találkozik, a mérkőzést ma este 9-kor rendezik meg. A negyeddöntő további mérkőzései: Kanada-Québec–Mali, Vallónia-Brüsszel Föderáció–Guiena, Szenegál–Elefántcsontpart.

Hétfőn birkózásban is érdekeltek voltunk, hiszen a 69 kg-os súlycsoportban szőnyegre lépett Adina Elena Popescu, a sepsiszentgyörgyi MSC sportolója, aki azonban az első körben vereséget szenvedett a később bronzérmet nyerő francia Pauline Lecarpentiertől. Mint ismeretes, megyeszékhelyi birkózóink közül Mădălina Linguraru és Incze Kriszta is egy-egy bronzérmet szerzett az elefántcsontparti játékokon. (tibodi)