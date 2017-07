A magyar úszónő 2:07.00 perces idővel diadalmaskodott a japán Ohasi Jui és az amerikai Madisyn Cox előtt, így hatodik világbajnoki aranyérmét gyűjtötte be. Hosszú az első nő, aki sorozatban háromszor nyert világbajnoki címet 200 méter vegyesúszásban, a rövid pályás és az 50 méteres világbajnokságokon összességében ez volt a 32. érme.

A több mint 11 ezer néző előtt rajtkőre álló Hosszú Katinka nevének hallatán már tombolni kezdett a közönség, sokan állva tapsolva fogadták a bajai lányt a Duna Arénában, ahol még a székely zászló is többször feltűnt. A közönségkedvenc Katinka a nemzetközi sajtótájékoztatóra már derűs hangulatban érkezett, ahol még a kérdésekre válaszolva viccelődött is. Elmondta, nehéz volt számára hazai közönség előtt úszni, sőt, a feszültség is hatalmas volt benne, viszont most is úgy érzi, felszabadult, és élvezni tudja a versenyzést.

„Teljesen más érzés volt, mint Rióban, ahol az álmomért úsztam, azért, hogy olimpiai bajnok legyek. Itt a Duna Arénában közelről éreztük, hogy mennyi­en szurkolnak nekünk, magyaroknak, így olyan érzésem volt, hogy nem csak magamért úszom. Éppen ezért ez az aranyérem többet jelent nekem, mint a riói” – válaszolt újságírói kérdésre a címvédő Hosszú.

Bár Katinka aranyérme felvillanyozta a nagyszerű hangulatot teremtő közönséget, a később a Margitszigeten medencébe ugró női vízilabda-válogatott veresége üröm volt az örömben. Bíró Attila tanítványai 6–4 arányú vereséget szenvedtek Kanada legjobbjaitól a negyeddöntőben, így nem jutottak a legjobb négy közé, a folytatásban pedig az 5–8. helyért a görög válogatottal játszanak. Az Európa-bajnok magyar csapat pontatlanul játszott, és mind­össze a második negyedben szerzett gólt. A statisztika szerint a házigazdák 34 lövésből négyszer, míg a kanadaiak 21 lövésből hatszor voltak eredményesek. Az elődöntőben Oroszország az Egyesült Államok, Kanada pedig Spanyolország válogatottja ellen harcol a fináléba jutásért.

Eredmények:

* női 200 m vegyes: 1. Hosszú Katinka 2:07.00 perc, 2. Ohasi Jui (Japán) 2:07.91 perc, 3. Madisyn Cox (Egyesült Államok) 2:09.71 perc

* férfi 50 méter pillangó: 1. Benjamin Proud (Nagy-Britannia) 22.75 másodperc, 2. Nicholas Santos (Brazília) 22.79 mp, 3. Andrij Hovorov (Ukrajna) 22.84 mp

* női 100 méter pillangó: 1. Sarah Sjöström (Svédország) 55.53 másodperc – világbajnoki csúcs, 2. Emma McKeon (Ausztrália) 56.18 mp, 3. Kelsi Worrell (Egyesült Államok) 56.37 mp

* férfi 100 méter mell: 1. Adam Peaty (Nagy-Britannia) 57.47 másodperc – világbajnoki csúcs, 2. Kevin Cordes (Egyesült Államok) 58.49 mp, 3. Kirill Prigoda (Oroszország) 59.05 mp

* vízilabda, nők, negyeddöntő: Spanyolország–Görögország 14–12 (2:3, 2:2, 2:2, 4:3, 4:2) – ötméteresekkel, Oroszország–Olaszország 9–8 (3:0, 1:4, 3:3, 2:1), Egyesült Államok–Ausztrália 7–5 (0:0, 3:0, 2:2, 2:3), Kanada–Ma­gyarország 6–4 (1:0, 3:4, 1:0, 1:0).