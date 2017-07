A wisconsini Three Square Market cég 50 munkatársának hüvelyk- és mutatóujja közé ülteti be a rizsszem nagyságú mikrocsipet, amely rádiófrekvenciás személyazonosítóként (RFID) működik. „Az RFID technológiát mindenféle vezérlésre fel fogjuk használni, kezdve attól, hogy fizetni lehet vele cégünk büféjében, ajtónyitásra, a másológépek használatára alkalmazható, be lehet vele jelentkezni a cég számítógéprendszerébe, telefonjaiba, orvosi/egészségi állapotról szóló információkat lehet tárolni benne, és más RFID termináloknál is használható fizetésre” – írta közleményében Todd Westby, a vállalat vezérigazgatója, hangsúlyozva, hogy az alkalmazottak magánszféráját nem fogja sérteni a mikrocsip használata, és minden adatot titkosítás véd.

„Ez a következő technológia, amely elkerülhetetlenül meg fog valósulni, és mi részesei akarunk lenni. A mindennapok szabványává fog válni, lehetővé téve útlevélként, a közösségi közlekedésben és mindenféle vásárlásban való felhasználását” – tette hozzá a The Verge technológiai portál szerint. A technológia a mobiltelefonos fizetési rendszer analógiájára épül. Az amerikai cég nem teszi kötelezővé alkalmazottjainak a használatát.