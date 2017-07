Várják a jelentkezőketJúlius 28-áig kedvezményes áron lehet jelentkezni Háromszék egyetlen vállalkozói táborába, amelyet augusztus 17–20. között a csernátoni Malomkertben szervez meg immár nyolcadik alkalommal a Junior Business Club. A szervezet ismertette az összejövetelen előadást tartók névsorát is, közleményük szerint várják az eseményre Battay Máté és Tóth Patrik üzleti bloggereket, médiaszakembereket a Business & Café tulajdonosait Budapestről, Farkas Levente marketingszakembert, a marketingiskola.ro alapítóját Székelyudvarhelyről, Ficz Antal trénert, a Fontium Training & Coaching tulajdonosát Sepsiszentgyörgyről, Kállai Emmánuel e-kereskedelmi szakértőt, a Growww Digital munkatársát Csíkszeredából, Kolumbán Gábor közgazdász-vállalkozót, a Civitas Alapítvány és az Élő Szövet Alapítvány vezetőjét Székelyudvarhelyről, Nagy Hunor testépítő világbajnokot, a Powerhuni Team alapítóját Csíkszeredából, Tánczos Levente József pénzügyi tanácsadót Csíkszeredából. További információk, jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a workshop.juniorbusinessclub.ro , illetve a hello@juniorbusinessclub.ro címen.

Munkaerőt toboroz a Ford

Az amerikai Ford további 700 dolgozó alkalmazását tervezi idén craiovai üzemében, ugyanakkor közölte, hogy ősztől leállítja a B-Max modell gyártását. 2016 márciusában jelentették be először, hogy az üzemben újabb modellt, az Ecosport hobbiterepjárót fogják gyártani, és ennek érdekében 200 millió eurós beruházást hajtanak végre. A vállalat közleményéből kiderül, hogy az amerikai gyártó nem fog két modellt gyártani a romániai üzemben, mert a 2012-ben piacra dobott B-Max előállítását szeptembertől leállítja Romániában. Ennek helyét veszi át az Ecosport, és a termelési kapacitások növelése érdekében újabb 500 dolgozót alkalmaznak. A Ford az idén áprilisban jelentette be, hogy a több mint 2700 dolgozó mellett őszig további 976-ot alkalmaz. Az áprilisban közölt mintegy ezer dolgozó száma további hétszázzal bővül, így az üzem az idén összesen 1700 személyt alkalmaz. A Ford azért mondott le a B-Max gyártásáról, mert a személygépkocsi iránt már nincs akkora kereslet, és az ügyfelek közül egyre többen a hobbiterepjárókat kedvelik. Romániában fogják gyártani az Oroszország kivételével európai piacra szánt Ecosportot, amely jelenleg Indiában készül. A Ford 2008-ban vette át a craiovai üzemet, és azóta több mint egymilliárd eurót ruházott be a romániai termelési kapacitás kialakításába.