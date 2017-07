„Ezt a megvitatott és elfelejtett témák közé lehet sorolni” – mondta a szolidaritási illetékre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva a kormányfő egy bukaresti rendezvényen. Hozzátette: a kormány számításai szerint túl nagy felfordulást okozott volna az új illeték bevezetése, ahhoz képest, hogy mennyi haszonnal járna. Az új illeték bevezetésének terve a júniusban hivatalba lépett kormány programjában szerepelt részletek nélkül. Egyes hírügynökségek értesülései szerint az új illetéket a minimálbér tízszeresénél többet keresőkre vetették volna ki, hogy kiegészítsék az egészségügyi költségvetést.

Az egy hónapja megszavazott kormányprogram egy másik újításától már két hete elállt a Tudose-kormány. A miniszterelnök brüsszeli látogatása alkalmával jelentette be, hogy mégsem vezetik be a cégek bevételét alapul vevő új adónemet. „Nem lesz olyan intézkedés, amely a lakosság jövedelmének terhére növelné az állami költségvetés bevételét. Egyelőre semmilyen, a lakosságot érintő adópolitikai változást nem tervezünk” – jelentette ki Tudose, azt is cáfolva, hogy a kormány a társadalombiztosítási, illetve egészségbiztosítási járulék befizetési kötelezettségét az alkalmazottra akarná áthárítani. „A járulékokat továbbra is a munkáltatónak kell átutalnia, ez jövőre is így marad, nem akarunk kockáztatni” – magyarázta a kormányfő.

Tudose már beiktatása napján leszögezte, hogy nem hoz adópolitikai döntéseket alapos hatástanulmány nélkül, majd a belföldi és nemzetközi nyomás hatására egymás után adta fel a kormányprogramba foglalt legjelentősebb adópolitikai újításokat. Mint tudott, pártja jelentős közalkalmazotti béremelések és adócsökkentések ígéretével nyerte meg a választásokat tavaly decemberben, ezek egy részének bevezetését azonban elhalasztotta, mivel a költségvetési bevételek nem növekedtek a remélt ütemben. Tudose azt ígérte Brüsszelben: az államháztartási hiányt idén is a GDP három százaléka alatt tartják.

Victor Ponta képviselő azt írta Facebook-oldalán a Mihai Tudose miniszterelnök szolidaritási adóról szóló bejelentése kapcsán, hogy komolytalan kormányzás zajlik az országban. „Ez már nem vicces, hanem nevetséges. Akármit mond Dragnea, hogy meg fognak csinálni, jön Tudose és bejelenti, hogy mégsem fogják megcsinálni. Ez nem komoly kormányzás. Világos, hogy Liviu Dragnea latin-amerikai gazdasági látásmódja csak fenntarthatatlan lufik sorozata. Ez talán elmegy a Teldrumnál vagy a teleormani tanácsnál, de országos szinten katasztrófához vezethet. Hahóóó! – azt mondtátok, hogy az adópolitika két legfontosabb fogalma a kiszámíthatóság és a stabilitás” – írta bejegyzésében a volt kormányfő. Miniszterelnöki mandátuma idején Victor Ponta is azzal állt elő, hogy be akart vezetni egy szolidaritási különadót a havi ezer eurónál nagyobb fizetéssel rendelkező közalkalmazottak esetében, de végül erről sem született jogszabály.