AMIKOR AZ ADÓHIVATAL RÁÉR. Három év alatt a bíróság által megállapított 60 millió eurós (266 millió lejes) kár alig 14,7 százalékát tudta behajtani az adóhatóság a múlt héten szabadlábra került Dan Voiculescutól abban az ügyben, amelyben a médiacézárt 2014 őszén tíz- évi börtönre ítélték az élelmiszer-ipari kutatóintézet magánosítása miatt. Azóta az adóhatóság mindössze 39 millió lejt hajtott be, az elkobzott ingatlanok (az Antena tévétársaságok volt székhelyei) értékesítését perekkel akadályozza a volt tulajdonos, az általa családtagoknak, közeli ismerősöknek adott hatalmas (több százezer eurótól 2,7 millió dollárig terjedő) kölcsönök is bírósági eljárások tárgyát képezik. Voiculescut három bűntársával együtt ítélték el, de a nyolcévi börtönnel sújtott Gheorghe Mencinicopschi (a kutatóintézet egykori igazgatója) már két év után szabadult. (Hotnews)

AKTATOLOGATÁSÉRT HÚSZEZER LEJ. A Cioloş-kormány volt egészségügyi minisztere, Vlad Voiculescu szerint a minisztériumnak volt egy olyan – tanácsadói tisztségben levő, magas rangú – hivatalnoka, akinek egyetlen feladata az volt, hogy a dokumentumokat (miniszteri rendeleteket, jelentéseket, mindent, ami esetleges támadási lehetőséget nyújtott a sajtónak) az SZDP-hez szállítsa, és ezért havonta húszezer lejes munkabért vett fel. Az illető most is ott „dolgozik”, nem lehetett meneszteni, mert „magas rangú közhivatalnokokat nem lehet lapátra tenni”. Voiculescu tavaly alig tíz emberrel irányította a tárcát, de az idén több tucatnyira duzzadt a létszám, sok olyan személlyel, akit a különböző pártok juttattak tisztségbe. (Digi24)

ÜRES A KINCSTÁR. Befagyasztaná a parlament egyes kiadásait Marian Neacşu, mert úgy véli, hogy nincs rájuk fedezet. Az SZDP főtitkára hétfőn Liviu Dragnea pártelnök távollétében úgy nyilatkozott, hogy a megígért emelések „nyilvánvalóan” olyan költségvetési hiányba sodorják Romániát, amit nem fog tudni kezelni. Neacşu magánvéleményként adta elő, hogy a honatyák speciális nyugdíjait, elszállásolási és irodafenntartási költségeit korlátozni kell. Nyárára még kifizetik ezeket az összegeket – az állami költségvetés kiegészítése után –, ősszel azonban törvényben kell szabályozni felfüggesztésüket. Neacşu szerint az SZDP-s kollégák is egyetértenek vele, ezért bízik abban, hogy véghez is viszik az elképzelést. (Ziare.com)