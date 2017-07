„Ez kiemelten a visegrádi négyek országaira lesz érvényes” – jelentette ki Mark Robinson, a cég prágai képviselője a Hospodárské Noviny gazdasági és politikai napilap tegnapi számában. A Hospodárské Noviny rámutat, hogy az Európai Unió hat új keleti tagállamából tavaly a hivatalos adatok szerint legalább hétmillióan dolgoztak Nyugaton; a legnagyobb mértékben a románok, a bolgárok és a lengyelek, míg legkevésbé a csehek. A csehek kivándorlása – amely amúgy is a legalacsonyabb a régióban – már megállt: 2015-ben és 2016-ban egyaránt a cseh népesség 1,7 százaléka élt és dolgozott a nyugati államokban. A többi keleti országban a kivándorlás még növekvő tendenciát mutat: a Nyugaton élő magyar állampolgárok aránya 4 százalékról 4,4 százalékra, a szlovákoké 4,1 százalékról 4,3 százalékra, a lengyeleké 6,1 százalékról 6,6 százalékra, a bolgároké 7,8 százalékról 9,8 százalékra, a románoké pedig 12,8 százalékról 14,1 százalékra emelkedett az előző két évben.

A Colliers International szerint a kivándorlási tendencia a közeljövőben megfordulhat, aminek több oka van: a legfontosabb, hogy a keleti országokban felgyorsult a bérek növekedése, alacsonyabbak az adók és a lakhatási költségek, aminek következtében nő a lakosság elkölthető nettó jövedelme. Csehországban az uniós országok közül a legalacsonyabb a munkanélküliség, és csökken a többi visegrádi országban is. A közép-európai országok gazdaságai egyre jelentősebb szakemberhiánnyal küzdenek, így a munkavállalók visszatérése pozitív hatással lenne a gazdaságra. A magasabb fizetésekkel megnőnének az adóbevételek, emelkedne a fogyasztás, és nagyobb lenne a kereslet az új ingatlanok iránt is. „Nyugat-Európa nagyvárosainak vendéglőiben gyakran dolgoznak szakképzetlen munkaerőként főiskolai és egyetemi képzettséggel rendelkező kelet-európaiak, mert jobban keresnek, mint hazájukban” – jegyezte meg Mark Robinson. Úgy véli: ezek az emberek szívesen vissza­térnének hazájukba, ha ott képesítésüknek megfelelő és jól fizetett munkát kapnának.