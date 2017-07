Donald Trump a brit médiában széles körűen ismertetett tegnapi Twitter-üzenetében kiemelte az e megállapodással járó munkahelyteremtést is, ugyanakkor „nagyon protekcionistának” nevezte az Európai Unió Amerikával szembeni kereskedelmi politikáját. Trump Twitter-üzenetének előzményeként Washingtonban kezdett tájékozódó jellegűnek minősített tárgyalásokat Liam Fox brit külkereskedelmi miniszter a brit–amerikai kétoldalú kereskedelmi megállapodás megkötésének lehetőségéről a brexit, vagyis a brit EU-tagság megszűnése után. Nagy-Britannia addig nem köthet külön szabadkereskedelmi megállapodást külföldi országokkal, amíg az Európai Unió teljes jogú tagja, sőt, nem is kezdhet hivatalosan olyan tárgyalássorozatot, amelynek közvetlen meghirdetett célja ilyen egyezség megkötése. London március végén jelentette be hivatalosan kilépési szándékát az EU-ból a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásával. A brit EU-tagság akkor szűnik meg, amikor hatályba lép a kilépési szerződés, de az 50. cikkely előírása alapján Nagy-Britannia legkésőbb a bejelentést követő második év végén, vagyis 2019 márciusában akkor is távozik az EU-ból, ha a feltételekről nem születik kétoldalú egyezmény. Trump néhány héten belül másodszor adott hangot annak a reményének, hogy a brexit után az Egyesült Államok és London kétoldalú kereskedelmi megállapodásra juthat.