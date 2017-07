Mint ismert, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság ügyészei azzal vádolták és vették őrizetbe Szőcs Zoltánt és Beke Istvánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom erdélyi, illetve kézdivásárhelyi szervezetének vezetőjét, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a román nemzeti ünnepre szervezett december elsejei katonai parádé közben. Csakhogy a bukaresti táblabíróságon az ügyészek semmilyen konkrét bizonyítékkal nem tudták alátámasztani a képtelen vádakat, amelyek aztán kártyavárként omlottak össze. Ez év április 7-én a táblabíróság alapfokon 10 hónap és 8 nap, illetve 11 hónap és 6 nap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a két vármegyést – pontosan annyit kaptak, amennyit előzetes letartóztatásban, illetve börtönben és házi őrizetben már leültek, így a kiszabott szabadságvesztést letöltöttnek nyilvánították. A mindvégig ártatlanságukat hangoztató érintettek úgy értékelték, hogy azért született ez a bírói döntés, hogy a bűnüldöző szervezetek „lebőgése” ne legyen teljes. Az alapfokú, nem jogerős ítélet ellen elsőként április 13-án – éppen aznap, amikor Beke István kézhez kapta a végzést – a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság ügyészei fellebbeztek, majd Szőcs Zoltán április 14-én, Beke István pedig 18-án. Ha számukra kedvező ítélet is születik a legfelsőbb bíróságon, a vármegyések akkor is a strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz fordulnak jogorvoslásért, hiszen igazságtalanul bántak el velük.



Nagyon sok esetben nincs bizonyíték a vádak fenntartására.Ez a román igazságszolgáltatás.Több év után engednek szabdlábra olyan embereket,akik nem követtek el semmilyen bűncselekményt,később kikerülnek az elkövetők is vagy nem. A CEDO naponta ró ki magas bűntetéseket a román állam ellen.A nagy visszhangot keltő bűnűgyi doszárok mind műalkotások.Ha útba van valaki a holtvágányra helyezése a megoldás. A fennti eset a magyarság ellen elkövetett,aljas akció .Félő,hogy lesz még ilyen mindaddig,amig az állam vezetésében nyakig benne van az űgyészség.A magyarokat is meg kell félemlíteni akár a politikusok egy részét,akik nem szimpatizálnak sem a binom sem a trinom szerepével,s mi több azt szeretnék megszűntetni.







Mikor lesz már vége ennek a színháznak? Mikor lesz igazság ebben az országban?? Miért engedjük,hogy ártatlanul szenvedjenek ezek az emberek???







Első pertől mondtam hogy egy nagy xar az egész, bizonyiték stb.nélkűl.És ha majd a külföldi kompetens birósághoz fordulnak és bankszámlát nyitanak az esetleges adományoknak a perköltségek fedezésére, bizony mondom ésn is utalok pénzt nekük, hogy végre valahára húzzák be a farkukat ezek az erőszakszervek és ez a tokány mocskolmány állam.Mert hoyg megynerik a pert odakint az is biztos.Csak remélem kapnak is vagy 600000 eurót az elszenvedett sérelmekért.akkor majd meggondolják a románkák hogy kit és miért is , de főleg hogyan vádolnak.







Egen. Csak sajnos azt a 600 rongyot mi adófizetőknek kell kinyögnünk. Felelős nincs, aki mindig leszívja az a buta bobor. Soha semmilyen túlkapásért elitélve nem volt senki ebben a majom Csobániában. A Csobán állam már annyi pert veszített, hogy a kifizetett büntetések több eurómillióiból egész hosszú autópályákat lehetett volna építeni. Folyik ki az országból a pénz, pereskedünk a végtelenségig ( áldott legyen a zseniális Kafka ). Egyesek közülünk szívrohamig mérgelődünk miközben zenei kiséret alatt vidáman döcög tovább a mioritikus csotrogány.







Igazad van.Talán a megoldás az lenne hogy ha egy hazai biróság olyan döntést hoz amelyet egy külföldi jogerős hivatal felülir és eltöröl, akkor szépen a hibás döntést hozó birói testülettől letartani a nemzetközileg megitélt kártéritést.Amikor a birócskáknak a fizetéséből kezdenék letartani a strasbourgi kártéritéseket- na akkor kétszer is meggondolnák hogy egyáltalán napirendre tűzzenek egy ilyen koholmány pert egyáltalán.