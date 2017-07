A július 10-én kihirdetett jogszabály jelentősen magasabb állami támogatással kecsegteti a munkáltatókat, amennyiben inasképzésre vonatkozó szerződést kötnek vagy gyakornokot foglalkoztatnak, az előírások tulajdonképpen csupán e tekintetben módosultak – tudtuk meg Kelemen Tibortól. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője szerint korábban az állam által biztosított anyagi hozzájárulás havi 300 lej volt, aki most vágna bele az inasképzésbe, az 1125 lejes havi támogatást kaphat hozzájárulásként tanonca béréhez, gyakornokok esetében a juttatás havi 1360 lej.

Az intézményvezető jónak tartja, hogy emelték a támogatások mértékét, ám ez nem jelenti, hogy ezúttal be is indul az inasképzés. Mint mondta, nettó összegekről van ugyan szó, de ezek továbbra sem fedezik egy inas teljes bérét, illetve a hozzá társuló más költségeket, a törvényhozók ugyanakkor nem könnyítettek a megkötéseken. Téglás Ferenc igazgatóhelyettes keddi sajtótájékoztatóján ismertette: mutatkozik némi esély, hogy térségünkben végre elinduljon a program, faipari vállalkozók jelezték, csatlakoznának és inasokat foglalkoztatnának.

Korábban a háromszéki vállalkozók a bürokratikus eljárásra hivatkozva nem vállalták az inasképzést, a vonatkozó jogszabály ugyanis előírja: a szakma függvényé­ben legkevesebb egy, legtöbb három évre kell alkalmazni a tanoncot, aki ez idő alatt nem elbocsátható. Érvényben maradt továbbá az a rendelkezés is, miszerint a munkaadónak vissza kell térítenie az állami támogatást, amennyiben tanonca nem vizsgázik sikeresen, és nem szerez képesítést. Gyakornoki szerződés pályakezdőkkel köthető – de állami szférában nem –, a törvény szerint fél évre kell alkalmazni őket. Akárcsak az inasoknak, a gyakornokoknak is vizsgázniuk kell, s amennyiben a munkaadó úgy ítéli meg, pályakezdő munkatársát a továbbiakban is megtarthatja alkalmazottként.

Kelemen Tibor rámutatott: az inasképzés támogatását évekkel ezelőtt uniós mintára indították el Romániában, ám most sem működik, korábban csupán az ország két-három pontjáról érkezett pozitív visszajelzés, főként fejlett iparú városokban – Galacon, Brassóban – éltek a cégek a lehetőséggel. Hogy ezúttal lesz-e sikere, továbbra is kérdés, az viszont tény: a munkaerő-foglalkoztatási hivatalok egyelőre költségvetés-kiegészítésre várnak, egyebek mellett az inasképzés finanszírozására is.

Holtvágányon a felnőttképzés

Pénz hiányában továbbra is nehézkes a szakmai képzések lebonyolítása. Kelemen Tibor korábban elmondta: a vonatkozó törvény változásai miatt gondban vannak a vizsgáztatók béreinek kifizetésével. A javadalmazás feladatát átruházták a szociális kifizetési ügynökségre, költségvetést azonban már nem biztosítottak erre. Ilyen körülmények közt hatvan háromszéki, szakképző tanfolyamot végzett nem tud vizsgázni az elsajátítottakból, ugyanakkor háromszázan várnak arra, hogy elinduljanak a képzések. Ezeket közbeszerzésen kell meghirdetni, korábban egy fellebbezés nehezítette elindításukat a régióban – vázolta a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője.