A regisztrációs roham és a sátorverés nagyja már lejárt, mire a házigazda Dukrét Lajos, az EKE háromszéki osztályának (HEKE) elnöke a Rétyi-tó partján felállított színpadon köszöntötte a résztvevőket, és kifejezte örömét, hogy ilyen sokan eljöttek Háromszék szépségeinek, értékeinek megismerésére. Kovács Lehel országos EKE-elnök a rombolásra is felhívta a figyelmet: a Nyírt már Orbán Balázs is Háromszék Szaharájának látta, és az elsivatagosodás ma is gond, az erdőirtások, tüzek, környezetszennyezés sokszor a hatóságok cinkosságával folyik; ez az oka, hogy óránként három hektár erdő tűnik el Erdélyből. Az EKE hármas jelszava a természetjárás, honismeret, környezetvédelem, ezért a tagoknak az is feladata, hogy a százezredik eldobott palackot is felszedje, és ne engedje, hogy Erdélyt majd valaki Európa Szaharájának nevezze. A természet örök, túléli a famaffiát is, s ha nem lehetünk főnixmadarak, legalább a hamura vigyázzunk, amiből kikelhet az új élet – buzdított.

Érezzék jól magukat nálunk – kívánta Réty polgármestere, Dombora Lehel, majd Grümann Róbert, a megyei tanács alelnöke tolmácsolta az önkormányzat köszöntőjét. Üdvözölte a jelenlevőket a Magyar Kárpát Egyesület és a 11 ezer tagot számláló Magyar Természetjárók Szövetsége egy-egy vezetője is, majd a gyermekek léptek színpadra – mármint azok, akik az EKE kiadványa, az Erdélyi Gyopár folyóirat által Így kirándult nagyapám címmel meghirdetett versenyre beneveztek. A díjaikat kiosztó Veress Ágnes EKE-főtitkár közlése szerint nem voltak sokan, de nagyon érdekes írásokat küldtek be. Rövid áhítatot Deák Botond lelkész tartott, és miután áldást osztott, a megnyitó egész közönsége együtt mondta el a Miatyánkot. A HEKE legidősebb tagja, a 86 éves Gúzs Sándor felvonta a tábori zászlót – a székely himnuszt mindenki énekelte hozzá –, majd megszólalt az EKE tábori harangja is, végül pedig a Kováts András fúvószenekar és a csíkszeredai EKE néptánccsoportja tett hozzá a hangulathoz. A tábor vasárnap zárul, délutánonként minden érdeklődő számára nyitott előadásokat tartanak.