Egyelőre nincs magyarázat arra, hogy a Felix fedőnevű szekusbesúgóból lett politikus és üzletember mivel érdemelte ki büntetésének ilyen mértékű csökkentését: egy állami kutatóintézet elprédálásáért rárótt tíz évből hármat sem töltött le (alig két évet és 11 hónapot). Persze, a formaságok adottak: az idős korúak szabadságvesztése harmadolható, a rács mögött írott (?) 11 (!) kötete (amelyek tudományos értékét senki illetékes nem firtatja), és emellett elvégzett önkéntes munkája miatt is elengedtek neki néhány hónapot; az utolsó napokban valami rejtélyes betegséggel külső kórházba vitték, ahol szabadon bocsátásának hírére azonnal meggyógyult, és – a gyanútlan polgárok nem kis elképedésére – bosszúhadjáratot hirdetett az igazságszolgáltatás visszaélései ellen. Hát innen, lentről úgy látszik, hogy visszaélés velünk történt, akiket megloptak és becsaptak. A Voiculescu által okozott 60 millió eurós kárból kórházakra és utakra is futotta volna, ám az adóhatóság valamiért nem sietett behajtani a pénzt: három év alatt még 15 százalékát sem tudta visszaterelni a már nagyon üresen kongó államkincstárba, és ez a folyamat aligha fog felgyorsulni, hiszen a gazda ismét birtokon belül került, harci kedvéhez pedig nem fér kétség. Sajnos, befolyása is vitán felül áll... A kérdés számunkra nem az, hogy kit fog kibillenteni jelenlegi helyzetéből – vannak, akik szerint Liviu Dragnea SZDP-elnök párton belüli vagy épp kizárt ellenfeleit ő támogatja –, hanem az, hogy Voiculescu visszatérésével ismét abba a világba tartunk, ahol a törvények nem számítanak, betartásuk csak a balekok számára kötelező. Ebből a zavarosból még nem másztunk ki, de reményt adott, hogy a nagy halakból többet is partra tettek az utóbbi években. Ha most visszadobják őket a vízbe, még éhesebben és dühösebben, az nagyon rossz jel: olyan háttérerőkre enged következtetni, amelyek keményen kitartanak, amíg van, mit rabolni Romániában... Érzik ezt mindenhol, a lej árfolyama ismét esik, és nem csupán a kormánykoalíció kapkodó, kiszámíthatatlan pénzügyi politikája miatt, hanem azért is, mert azon a mérlegen, amelynek egyik serpenyőjében Voiculescu és társai ülnek, nincs ellensúly.



szerda 07:52

35 hozzászólás 2017. július 26.szerda 07:52

Az értelmes ember számára van magyarázat Voiculescu szabadlábra helyezésének. Az nem más,mint,hogy nem követte el azt a bűncselekményt amiért lecsukták.Ilyenek a román törvények,ilyen az igazságszolgáltatás, ilyen az a hatalom,amelyet egyik oldalról Laura Codruta Kövesi fémjelez.Ne legyünk naivak... kikerültek már régen a hamisitott bűnvádi iratok értelmiszerzői és életbeűltetői nevei Basescu elvtárstól,Cioloson keresztűl Camelia Bogdanig,ez utóbbi már rég a kirugottak sorait erősíti,és ezek a nevek azok,amelyek bevallották ,hogy egy Voiculescu elleni hadműveletről volt szó,aminek 12 ember ártatlanul itta meg a levét,köztük kutatók,magasrangú szakemberek és politikusok.Miután menesztette néhány jobb kezét a DNA főűgyésze,elkezdtek beszélni és kitárni az igazságot,amit egyébbként addig is tudott a jóhiszemű ember Így derűlt és derűlni fog fény nagyon sok botcsinálta bűnűgyi esetre.Nagyon rövidesen,menni fog megérdemelt területére Laura Codruta Kövesiné is.Csak így bízhatunk.hogy rendet teremtenek az igazságszolgáltatásban is,hisz a legaljasabb dolog ebben az országban,hogy ártatlanul bezárnak embereket( sajnos,nagyon sok példa van erre ),és a nagy bűnözők,kurrupt politikusok és űzletemberek szabadlában feszedeznek!







szerda 08:19

1590 hozzászólás 2017. július 26.szerda 08:19

Igazad van 7vezér ! Ebben az országban csak a gazemberség működik tökéletesen !







szerda 10:23

13453 hozzászólás 2017. július 26.szerda 10:23

Hát, emberek, ennyi elvakultság azért túlzás még részetekről is. Szekus volt, besúgó volt, Ceausescu kincstárnoka volt, zsigerből xenofób magyargyűlölő volt....tehát ma született bárány! Rács mögé azt kellene tenni, aki vele ezt, a dityiba bedugást, elmerészelte követni, nemde?







szerda 10:35

109 hozzászólás 2017. július 26.szerda 10:35

Ferencz, nem kell ide a többesszám, ez egyetlen kommentelő, saját magának helyesel. :) Az Antena3 leghűségesebb nézője.







szerda 10:47

15 hozzászólás 2017. július 26.szerda 10:47

Mindig is a gazemberség tökéletesen működött itt...nézzük történelmileg....bizánci befolyás,majd török-fanarióta,átvedlett hohenzollerni dinasztia,bolsevista -kommunista ,ceausiszta ...hát ezzel a háttérrel mit is akarnánk?olyan ez mint egy folytatásos film...és folytatódik ez itt a tragédia!







szerda 11:01

1590 hozzászólás 2017. július 26.szerda 11:01

Igaz, hogy szekus volt -így nem lehetett besugó-, az is lehet, hogy annak dacára, hogy magyar felesége volt és lányai is beszélik szépen a magyar nyelvet, egy fajgyülölő, tehát nem egy ma született bárány. A gond egyébb...nem ezért ítélték el. Itt nem Voiculescu védelméről van szó, hanem az igazságszolgáltatásról !!! Gondoljunk bele hogy nálunk ártatlanul űlnek emberek a dutyiban...gondoljuk át a kézdivásárhelyi emberek esetét példának okáért, és több százat fel tudnék sorolni, akiket 5-10 év után engedtek szabadlábon a közelmúltban, mert megkerült a tettes, vagy kiderült utólag az igazság. És ezért nem felel senki és milliókat fizetünk saját zsebünkből ezen tudatos tévedéseinkért, és azok akik tévedtek, ma a legnagyobb fizetésben részesülnek, a legnagyobb nyugdíjjal rendelkeznek. Ez igazságtalanság. Ezt nem szabad elfogadni sem elhallgatni. Ha akarjátok, nem kell kitörni a nyakát az igazságnak csak azért, mert nem fogadjuk el egyik vagy másik embert. Sajnos az igazságszolgáltatásunk is ezt teszi met szelektív, mi ne értsünk egyet ezzel. Ártatlanul ne ítéljenek el senkit, aki meg megérdemli, azt tegyék nyugodtan a hűvösre !







szerda 11:31

15 hozzászólás 2017. július 26.szerda 11:31

tihi dícsérni való az optimizmusa ,de még Caragiale is inkább elhagyta az országot ,mert elfogyott a türelme...







szerda 11:39

15 hozzászólás 2017. július 26.szerda 11:39

es érdekes ő is az igazságszolgáltatás miatt döntött úgy







szerda 12:02

1707 hozzászólás 2017. július 26.szerda 12:02

Caragiale és még mennyi intelektuell hagyta itt ezt a Romániát sorolhatnám Enescutól Ionescotól Brancustol Ciorean és még számos akik a dunateltánál kőtőttek ki az semvolt passzió igazsáőgszolgáltatás ide vagy oda ez a jellemteloen róka aki nem szekus volt,hanem egy spicli aki a rokonait sem kimélte hiszen velük is pereskedett ott is ártatlannak vallta magát,mert ő csak jot akart a rendszernek és megtisztitani a rendet,hát már ezért megérdemelne 1o évet tihi uram és most szabadlábon mindenkit letámad pénze van elég és hatalma hogy Kővesit is lecsukatja és a tőbbi oloyan embert ki ellene van hát én nem engedtem volna ki itt valami erőssen büzlik ami majd csak 5o év mulva fog kiderülni ha igen.Mi csak bámulunk butulunk fogalomunk sincs mi megy végben ebben a rohadt országban találgatunk élcelődünk és ebben beleis vénülünk.







szerda 12:25

1590 hozzászólás 2017. július 26.szerda 12:25

Sajnos nem vagyok optimista....rend itt nem lesz soha sem, mert nem is akarja senki ! Sőt vitázni sem akarok senkivel, mert a maga módján majd minden hozzászólónak van kisebb-nagyobb igaza. Én az abszolút igazságért és az esetleges elfogultság ellen kardoskodok, ami tudom hogy hiábavaló, de legalább közöttünk, a pórnép között lenne konzensus, mert akkor talán kicsit előre is lépnénk. Így sajnos ott állunk, hogy még tapogni sem tudunk...egyet előre, kettőt meg hátra. Egy tény, bizonyíték nélkül nem szabad ítélkezni sem az űgyészeknek-bíráknak, sem nekünk. Ennek hiányában mindenki becsületes !







szerda 12:48

15 hozzászólás 2017. július 26.szerda 12:48

ezt a' rendetlenséget' átvette a ' rendtartó székely falu ' /Imreh István könyvének címe/ is inkább rendhagyó lett .







szerda 13:54

1590 hozzászólás 2017. július 26.szerda 13:54

A mai érdekképviseltünknek kellene elolvasnia Imreh István könyvét...sokat tanulhatnának belőle. De nem árt Ádám Évát sem felemlíteni e téma kapcsán, aki vallotta, hogy a legtisztább és becsületesebb nép a székely. Legyünk székelyek testvéreim !!!