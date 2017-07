Két eljárást is indított a rendőrség emberekre támadó kutyák gazdái ellen, mivel nem előzték meg a támadásokat. A megyei rendőr-felügyelőség tegnap közleményében ismertette: hét végén Kovásznán egy cane corso fajkutya támadása következtében ketten sérültek meg.

Bár közterületen tartózkodtak, az eb gazdája mégsem tette fel – a jogszabályok által egyébként a veszélyesek közé sorolt – kutyájára a szájkosarat. Június végén Bereckben egy 60 éves nőt harapott meg egy kutya, az asszony sérüléseit kórházban látták el.

Az esetek kapcsán a megyei rendőr-felügyelőség a veszélyes vagy agresszív kutyák tulajdonosait a vonatkozó törvények betartására figyelmezteti. Ilyen ebek tulajdonosai legkevesebb 18 éves személyek lehetnek, akiket korábban nem ítéltek el. Kötelesek kutyáikat regisztrálni az ebtartók országos egyesületénél, a szervezet által kiállított fényképes bizonylatot – amelyből kitűnik, milyen csoportba tartozik kedvencük – pedig a rendőrséghez is be kell nyújtani. Harci kutyának minősített állatokkal tilos tömegközlekedési eszközökre szállni, köztéren, a lakóingatlanok közös felületein, utcán csak szájkosárral és pórázon tartózkodhatnak. Utóbbi rendelkezések az agresszív kutyákra is érvényesek.

A rendőrségi közleményben kiemelik: a támadó kutyák gazdái 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy bírsággal sújthatók. Amennyiben a jogszabály más előírásait szegik meg – elmulasztják a veszélyes vagy agresszív ebek bejelentését, halálukat vagy eltűnésüket nem jelzik –, az érintett tulajdonosok akár 3000 lejre büntethetők.