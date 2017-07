A helyszínre három tűzoltócsapatot, valamint vízzel és habbal oltó járműveket és egy SMURD rohammentőt is irányított a készenléti felügyelőség. Tolvaj Marius szóvivő lapunknak elmondta: villámcsapás következtében kiégett egy fából épült csűr, és megsemmisült az ott tárolt két tonna széna is, az istálló, valamint a lakóház födémét is nagy felületen károsították a lángok. Eloltásukhoz az uzoni önkéntes tűzoltók is hozzájárultak. A tűzoltóknak sikerült megóvniuk a lakóház jelentős részét, és két állatot is kimentettek a kigyulladt melléképületekből. Egy 64 éves asszonyt végtagtörés miatt kellett kórházba szállítaniuk a rohammentőknek. (dvk)