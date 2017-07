Képernyő

RTV2. Ma 13.40 órától: A csíkszeredai Részegh Botond képzőművésznek tavasszal nyílt kiállítása a bukaresti Atelier 030202 galériában. Az érdeklődők a Loss of Soul – Lélekvesztés sorozat grafikáiból és festményeiből láthattak válogatást.

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Unitárius találkozó a Vadas-tetőn. 19.50 Látogatás a bibarcfalvi Fehérváry Egyesület által szervezett fazekastáborban. 20.00 Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Vargyason tartotta meg a 41. Unitárius Ifjúsági Konferenciát. 20.25 Rácz Norbert kolozsvári unitárius lelkész beszél a fiatalok hitéletéről. 20.32 Barót Napok. 20.52 A Nagybaconban élő Lutz Bardocz Gyöngyi képzőművész alkotásai. A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16 órától és 16.15-től Gru 3. (amerikai animációs kalandfilm, 96 perc, 2017); 18 órától Amityville: Az ébredés (amerikai horror, 85 perc, 2017); 18.15-től A majmok bolygója: Lázadás (amerikai akciódráma, 144 perc, 2017); 20.15-től Valerian és az ezer bolygó városa (francia sci-fi-akciófilm, 129 perc, 2017); 21 órától Aloys (német dráma, 151 perc, 2016).



Zene

* A 13. EMI-táborban (Gyergyószentmiklós mellett) a nagyszínpadon ma fellép: 20 órától a Hungarica, 22 órától a Nevergreen, a kisszínpadon 18 órától a DSB Acoustic, 24 órától a The Blast; pénteken a nagyszínpadon az Omen, 22 órától a Zorall, a kisszínpadon 18 órától a The Strangers, 24 órától a Metalon. Honlap: emitabor.hu.

* Július 30-án, vasárnap a 10.30-as szentmise alatt és után Kővári Péter magyarországi orgonaművész tart koncertet a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak.



A fekete ribizli ünnepe Esztelneken

Esztelneken a községközpontban és a kultúrotthonban július 29-én megtartják a fekete ribizli ünnepét. A program: 8–11 óráig a központban helyi termékvásár és kézműves-tevékenységek, a Leader-program népszerűsítése; 11–13 óráig szekértoló verseny (ötfős csoportok jelentkezésével, ahol legalább egy személy viseletbe öltözött nő kell hogy legyen); 11-től a játékszabályok ismertetése, majd verseny; 13 órától a kultúrotthonban népzene- és néptáncgála; 14.10-től a szekértoló verseny díjazása; 15 órától konferencia és szeminárium a helyi termékek fogyasztásának fontosságáról, a helyi értékekről – meghívott előadók a kultúrotthonban: Gál Mária, dr. Zágoni Elemér; 17 órától állófogadás; 21 órától bál – zene: Bandi Tamás és bandája.



Hitvilág

FERENCES ÖSVÉNY. Augusztus 11–13. között a szárhegyi ferences kolostorban tartják a három hétvégéből álló Ferences Ösvény lelki programsorozat első találkozóját, amelyen Szent Ferenc életével és evangéliumi lelkiségével, vagyis a ferencességgel ismerkedhetnek meg a résztvevők. A programra – amelyen a helyek száma korlátozott – 17 és 35 év közötti fiatalokat várnak a szervezők. Jelentkezni, a találkozó részleteiről érdeklődni Pantea Tibor ferences testvérnél lehet a 0746 774 701-es telefonszámon vagy az frtibi@gmail.com e-mail-címen.



Megjelent

A Sepsiszentgyörgyi Egyházi tudósító júliusi számának fő témája Szent László király. Róla olvashatunk verset, megismerhetjük életútját, családját, bel- és külpolitikáját, Prohászka Ottokár püspök vele kapcsolatos gondolatait. Sík Sándor imája mellett az egri középkori székesegyházat mutatja be a katolikus havilap. Megtudhatjuk, júliusban kiket kereszteltek meg, kik kötöttek szentségi házasságot, és kiket hívott haza az Úr. Ugyanakkor arról is tudósít a lap, hogy a vasárnapi 9 órai szentmisét élő közvetítésben lehet hallgatni a www.katolikussepsi.ro honlapon.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bereckben ma 8–11 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Székelypetőfalván, Szörcsén és Tamásfalván, pénteken Gelencén gyűjti.